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Biz Bu Karizmayı Bir Yerden Tanıyoruz: Çağtay Ulusoy'un Yeni Görüntüsü Emir Sarrafoğlu Geri Dönmüş Dedirtti!

Biz Bu Karizmayı Bir Yerden Tanıyoruz: Çağtay Ulusoy'un Yeni Görüntüsü Emir Sarrafoğlu Geri Dönmüş Dedirtti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 23:21

Dönem dönem değiştirdiği imajıyla gündeme gelen karizmatik oyuncu Çağtay Ulusoy, yakın arkadaşının kızıyla verdiği pozla kendine yeniden hayran bıraktı.

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Adını Feriha Koydum isimli dizideki Emir Sarrafoğlu karakteriyle gönlümüze taht kurmayı başaran başarılı oyuncu Çağtay Ulusoy'u son zamanlarda daha çok dijital projelerdeki yapımlarda görüyoruz.

Adını Feriha Koydum isimli dizideki Emir Sarrafoğlu karakteriyle gönlümüze taht kurmayı başaran başarılı oyuncu Çağtay Ulusoy'u son zamanlarda daha çok dijital projelerdeki yapımlarda görüyoruz.

Canlandıracağı karakterler için kilo almaktan hiç çekinmeyen oyuncu, aldığı kilolarla da sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz. Kilolu hali bir kesim tarafından pek beğenilmezken bir kesime göre de Ulusoy, aurasını hiçbir zaman kaybetmiyor.

Canlandıracağı karakterler için kilo almaktan hiç çekinmeyen oyuncu, aldığı kilolarla da sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz. Kilolu hali bir kesim tarafından pek beğenilmezken bir kesime göre de Ulusoy, aurasını hiçbir zaman kaybetmiyor.

Haziran ayında Gizem Coşar ile yaşamaya başladığı aşk mı yaradı bilmiyoruz ama kendisinden yepyeni bir görüntü geldi. Yakın arkadaşının kızıyla poz veren Ulusoy, görenlere Emir Sarrafoğlu karizması geri gelmiş dedirtti.

Haziran ayında Gizem Coşar ile yaşamaya başladığı aşk mı yaradı bilmiyoruz ama kendisinden yepyeni bir görüntü geldi. Yakın arkadaşının kızıyla poz veren Ulusoy, görenlere Emir Sarrafoğlu karizması geri gelmiş dedirtti.

Çağtay Ulusoy'un yeni imajına birçok kullanıcı sessiz kalamadı👇

Çağtay Ulusoy'un yeni imajına birçok kullanıcı sessiz kalamadı👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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