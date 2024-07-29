Henüz Yayınlamadığı Şarkısında Mete Gazoz'a Gönderme Yapan Ünlü Rapçi Ezhel'den ''Tebrikler Bro''lu Paylaşım
Henüz Yayınlamadığı Şarkısında Mete Gazoz'a Gönderme Yapan Ünlü Rapçi Ezhel'den ''Tebrikler Bro''lu Paylaşım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bul Beni ve Neredesin gibi şarkılarıyla Türkiye'de rap müziğe yeni bir soluk getiren ve daha geniş kitlelerce bu müzik türünün yayılmasını sağlayan isimlerden birisi Ezhel.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi son dönemlerde Almanya, İngiltere ve Fransa gibi birçok ülkede verdiği konserlerle yaptığı müziği global çapta tanınır hale getiriyor.
Ünlü rapçi, gerek şarkılarıyla gerek de paylaşımlarıyla Türkiye'de yaşamasa da ülkemizin gündemine hakim olduğunu sık sık belli ediyor. Bugün yaptığı paylaşımla ise olimpiyat sezonunda ülkemizi yakınen takip ettiğini bir kez daha belli etmiş oldu. Henüz yayınlamadığı yeni şarkısında Mete Gazoz!un da adını geçirdi ve şarkısının tanıtımını ''Tebrikler Bro'' notu düşerek hesabında paylaştı.
Ünlü rapçi Ezhel'in Mete Gazoz'a gönderme yaptığı şarkısını merak edenleri şöyyle alalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın