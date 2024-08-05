Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cilve Desen Var: Cemre Baysel, Oyuncu Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Doğum Gününde Aşkını Sosyal Medyadan Haykırdı

Cilve Desen Var: Cemre Baysel, Oyuncu Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Doğum Gününde Aşkını Sosyal Medyadan Haykırdı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:27

Bir sürelik ayrılığın ardından taze barışan oyuncu çiftimiz Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını herkse yeniden ilan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güzelliği ve doğal oyunculuğuyla son dönemlerde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cemre Baysel'i en son ''Sakla Beni'' isimli dizide, partneri Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte izledik.

Güzelliği ve doğal oyunculuğuyla son dönemlerde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cemre Baysel'i en son ''Sakla Beni'' isimli dizide, partneri Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte izledik.

Karizmasıyla sosyal medyayı yıkan yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı ise en son ''Zeytin Ağacı'' isimli dijital projenin ikinci sezonunda görmüştük.

Karizmasıyla sosyal medyayı yıkan yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı ise en son ''Zeytin Ağacı'' isimli dijital projenin ikinci sezonunda görmüştük.

Baysel ve Şaşmaz ikilisinin aşkları ise partner oldukları bir dizinin setinde önce arkadaş olmalarıyla başlamış; ardından alevlenen duygular, ikilinin arkadaşlığını aşka çevirmişti.

Baysel ve Şaşmaz ikilisinin aşkları ise partner oldukları bir dizinin setinde önce arkadaş olmalarıyla başlamış; ardından alevlenen duygular, ikilinin arkadaşlığını aşka çevirmişti.

Bir süre sonra çifte kumrulardan ayrılık haberi gelmiş, ikili sevenlerini oldukça üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yeniden birlikte olduklarını öğrenmiştik, hatırlarsınız.

Bir süre sonra çifte kumrulardan ayrılık haberi gelmiş, ikili sevenlerini oldukça üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yeniden birlikte olduklarını öğrenmiştik, hatırlarsınız.

Aytaç Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı romantik paylaşımı görmediyseniz👇

Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün doğum gününe özel bir paylaşım yaparak; takipçilerine ''iyi ki varsınız'' diyerek seslendi. Şaşmaz'ın tatlılık abidesi pozlarına ve mütevazi açıklamasına dayanamayan Cemre Baysel, ''Asıl sen iyi ki varsın!'' diyerek aşkını haykırdı.

Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün doğum gününe özel bir paylaşım yaparak; takipçilerine ''iyi ki varsınız'' diyerek seslendi. Şaşmaz'ın tatlılık abidesi pozlarına ve mütevazi açıklamasına dayanamayan Cemre Baysel, ''Asıl sen iyi ki varsın!'' diyerek aşkını haykırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şaşmaz'ın doğum günü paylaşımına düştüğü not👇

Şaşmaz'ın doğum günü paylaşımına düştüğü not👇

Çifte kumruların gönderinin altındaki yorumlaşması👇

Çifte kumruların gönderinin altındaki yorumlaşması👇

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın