Cilve Desen Var: Cemre Baysel, Oyuncu Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Doğum Gününde Aşkını Sosyal Medyadan Haykırdı
Cilve Desen Var: Cemre Baysel, Oyuncu Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Doğum Gününde Aşkını Sosyal Medyadan Haykırdı
Bir sürelik ayrılığın ardından taze barışan oyuncu çiftimiz Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını herkse yeniden ilan etti.
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Güzelliği ve doğal oyunculuğuyla son dönemlerde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cemre Baysel'i en son ''Sakla Beni'' isimli dizide, partneri Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte izledik.
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Karizmasıyla sosyal medyayı yıkan yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı ise en son ''Zeytin Ağacı'' isimli dijital projenin ikinci sezonunda görmüştük.
Baysel ve Şaşmaz ikilisinin aşkları ise partner oldukları bir dizinin setinde önce arkadaş olmalarıyla başlamış; ardından alevlenen duygular, ikilinin arkadaşlığını aşka çevirmişti.
Bir süre sonra çifte kumrulardan ayrılık haberi gelmiş, ikili sevenlerini oldukça üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yeniden birlikte olduklarını öğrenmiştik, hatırlarsınız.
Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün doğum gününe özel bir paylaşım yaparak; takipçilerine ''iyi ki varsınız'' diyerek seslendi. Şaşmaz'ın tatlılık abidesi pozlarına ve mütevazi açıklamasına dayanamayan Cemre Baysel, ''Asıl sen iyi ki varsın!'' diyerek aşkını haykırdı.
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Şaşmaz'ın doğum günü paylaşımına düştüğü not👇
Çifte kumruların gönderinin altındaki yorumlaşması👇
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