1.5 Yıl Sonra Yeniden Barışmaya Karar Veren Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel "Aşk Böyle Bir Şey İşte!" Dedirtti!

Set arkadaşlığından doğan aşklarıyla Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti birbirine oldukça yakıştırılan çiftlerdendi. Nazar mı kem göz mü bilinmez, 2022'de üzücü haber geldi ve çift yollarını ayırma kararı almıştı. Fakat bu güzel aşkın tohumları büyüdü ve yeniden çiçek açtı. İkili geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında el ele objektiflere yansıdı.