1.5 Yıl Sonra Yeniden Barışmaya Karar Veren Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel "Aşk Böyle Bir Şey İşte!" Dedirtti!
1.5 Yıl Sonra Yeniden Barışmaya Karar Veren Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel "Aşk Böyle Bir Şey İşte!" Dedirtti!
Set arkadaşlığından doğan aşklarıyla Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti birbirine oldukça yakıştırılan çiftlerdendi. Nazar mı kem göz mü bilinmez, 2022'de üzücü haber geldi ve çift yollarını ayırma kararı almıştı. Fakat bu güzel aşkın tohumları büyüdü ve yeniden çiçek açtı. İkili geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında el ele objektiflere yansıdı.
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Şaşmaz, temmuz ayının başlarında Cunda tatilinden pozlarını takipçileriyle paylaşmış, yakışıklılığıyla kalbimizi çalmıştı.
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Dinlenirken işi gücü de aksatmayarak ikinci sezonunda yer aldığı Zeytin Ağacı isimli dizinin davetine de geçtiğimiz günlerde katıldı kendisi. Şaşmaz'ı en yeni imajıyla o dizide izleyebileceğiz.
Cemre Baysel ise yazın tadını haziran ayında Fransa tatilinde çıkarttı. ''Sol Yanım'' isimli dizide yıldızı parlayan oyuncu, duru güzelliğiyle kendine hayran bırakmayı başarıyor.
Bu iki sevilen oyuncumuzu Baht Oyunu isimli dizi birleştirmiş ve sette başlayan arkadaşlık aşka dönüvermişti. İkili kısa sürede, magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden biri olmayı başardı.
Ne yazık ki bu güzel çift, 2022 yılında ayrılık kararı alarak herkesi üzmüştü. Ardından nefesler tutuldu, ikilinin barışacakları gün beklenir oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde ''barıştılar'' söylentisi giderek artmaya başlamıştı.
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Ve beklenen oldu. Dün akşam saatlerinde bir mekan çıkışında Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ikilisi birlikte objektiflere yakalandı. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Aynı gece Aytaç Şaşmaz, kendi hesabından ''Sana bakarken ben'' notunu düştüğü bir hikaye de paylaştı.
Barışma haberini gören kullanıcılar, sevinçlerini nasıl dile getirmiş? Gelin, birlikte bakalım!
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