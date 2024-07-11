Burcu Özberk, Gökhan Alkan ile Çıkan Aşk İddialarının Ardından Yaptığı Paylaşımla ''Sadece Arkadaşız'' Dedi

Geçtiğimiz günlerde Roma tatilinde birlikte görüntü veren Burcu Özberk ve Gökhan Alkan ikilisi için eski arkadaşlar ''aşk mı yaşamaya başladı?'' diye düşünmeye başlamıştık ki Özberk cephesi bu merakımızı duyup Instagram hesabından paylaştığı bir gönderinin altına ''arkadaşız''lı bir açıklamayı bugün yerleştirdi.