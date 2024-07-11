Burcu Özberk, Gökhan Alkan ile Çıkan Aşk İddialarının Ardından Yaptığı Paylaşımla ''Sadece Arkadaşız'' Dedi
Burcu Özberk, Gökhan Alkan ile Çıkan Aşk İddialarının Ardından Yaptığı Paylaşımla ''Sadece Arkadaşız'' Dedi
Geçtiğimiz günlerde Roma tatilinde birlikte görüntü veren Burcu Özberk ve Gökhan Alkan ikilisi için eski arkadaşlar ''aşk mı yaşamaya başladı?'' diye düşünmeye başlamıştık ki Özberk cephesi bu merakımızı duyup Instagram hesabından paylaştığı bir gönderinin altına ''arkadaşız''lı bir açıklamayı bugün yerleştirdi.
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Geçtiğimiz yıl televizyon ekranlarında yayınlanan Kraliçe isimli dizinin başrolünde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan ikilisini partner olarak izlemiştik.
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Blogyagmuru isimli hesabın paylaşımına göre ikili geçtiğimiz günlerde Roma tatilinde birlikte yemek yerken görüntülendi.
Aşk iddialarının ardından Alkan ve Özberk ikilisinden ses soluk çıkmadı, tatillerine hız kesmeden devam ettiler. Bugün Burcu Özberk de Gökhan Alkan da Fransa'da çekilen fotoğraflarını hesaplarından paylaştılar. Alkan, aşk iddialarına hiçbir gönderme yapmazken...
Özberk ise yayınladığı gönderinin altına ''canım arkadaşım Gökhan''lı bir not düşerek, sadece arkadaşız demiş oldu.
Burcu Özberk'in açıklaması bu şekilde👇
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