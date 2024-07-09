Eski Eşinin Alacağı Var: Metin Şentürk'ün Emirgan'da Bulunan Villası İcradan Satılıyor!
Eski Eşinin Alacağı Var: Metin Şentürk'ün Emirgan'da Bulunan Villası İcradan Satılıyor!
Boşandığı eşi Fulya Kalkavan'ın alacaklı olduğu Emirgan'da bulunan villanın satışı iki gün sonra yapılacak. Metin Şentürk'ün villası için biçilen fiyat ise dudak uçuklatan cinsten.
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Şarkıcı Metin Şentürk, Fulya Kalkavan ile 2006 yılında hayatını birleştirmişti. Anlaşmazlıklar yaşayan çift mahkeme kararıyla 2014 yılında resmen boşandı. Kalkavan, daha öncesinde eşine uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.
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Oldukça dallanıp budaklanan mahkeme sürecinde, Şentürk eski eşine nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafakadan kurtuldu. Fakat ardından Fulya Hanımın açtığı dava ile Şentürk'ün yasal faiz ile birlikte oldukça yüksek bir meblağ Fulya Kalkavan'a ödemesi gerekti.
Fulya Kalkavan alacaklarını tahsil edemeyince Metin Şentürk'e haciz gönderdi. Ardından Şarkıcının Emirgan'daki villasına ipotek koyuldu.
Satışı iki gün sonra gerçekleşecek olan villanın bedeli ise 62 milyon Tl olarak belirlendi.
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