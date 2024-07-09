Futbolu Bir Yana Bırakıp Barış Alper Yılmaz'ın Yakışıklılığına Düşen Kadın Kullanıcılar

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında öne çıkan oyunculardan biri oldu. Mücadelesiyle herkesin takdirini toplayan başarılı isim, saha içindeki duruşu ve sempatik tavırlarıyla da özellikle kadın futbolseverlerin kalbini çaldı.