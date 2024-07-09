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Futbolu Bir Yana Bırakıp Barış Alper Yılmaz'ın Yakışıklılığına Düşen Kadın Kullanıcılar

Futbolu Bir Yana Bırakıp Barış Alper Yılmaz'ın Yakışıklılığına Düşen Kadın Kullanıcılar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 15:54

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz,  A Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında öne çıkan oyunculardan biri oldu. Mücadelesiyle herkesin takdirini toplayan başarılı isim, saha içindeki duruşu ve sempatik tavırlarıyla da özellikle kadın futbolseverlerin kalbini çaldı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası, Milli Takımız için çeyrek finalde noktalandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası, Milli Takımız için çeyrek finalde noktalandı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Hollanda'ya 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Hollanda'ya 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Takımızda dikkat çeken oyunculardan biri Barış Alper Yılmaz oldu.

Takımızda dikkat çeken oyunculardan biri Barış Alper Yılmaz oldu.

Şampiyonadaki tüm maçlarda ilk 11'de kendine yer bulan başarılı futbolcu, performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da kadın seyircilerin ilgisini topladı.

Şampiyonadaki tüm maçlarda ilk 11'de kendine yer bulan başarılı futbolcu, performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da kadın seyircilerin ilgisini topladı.

Özellikle Hollanda maçının sonundaki üzüntüsüyle yürekleri burktu.

Özellikle Hollanda maçının sonundaki üzüntüsüyle yürekleri burktu.
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1. İşte kadın kullanıcılardan Barış Alper Yılmaz paylaşımları 👇🏻

1. İşte kadın kullanıcılardan Barış Alper Yılmaz paylaşımları 👇🏻
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