Hülya Avşar Yaşadığı Talihsiz Olayı Paylaştı: ''Havuza Düşmüş, Kurtarmak İsteyince Beni Soktu''
Hülya Avşar Yaşadığı Talihsiz Olayı Paylaştı: ''Havuza Düşmüş, Kurtarmak İsteyince Beni Soktu''
Geçtiğimiz hafta havuz başında çocuklarla yaptığı dansla gündeme gelen Hülya Avşar, bugün yaşadığı bir olayı sosyal medya paylaşımında anlattı.
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Hülya Avşar, son dönemlerde magazin haberlerinde adını sıkça duyduğumuz isimlerden. Kendisi programında ağırladığı Meryem Uzerli'ye sorduğu soruyla epey eleştirilmişti geçtiğimiz haftalarda.
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Bu olayın üzerine havuz başında dans ettiği anları paylaşan Avşar, o görüntülerle de ''eleştirilere kulak mı tıkadı?'' dedirtmişti.
Avşar, bugün yaptığı paylaşımla da sabah yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. Havuza düşen arıyı kurtarmaya çalışan Hülya Hanımın parmağını arı sokmuş.
Hülya Avşar'ın paylaşımının tamamı ise bu şekilde👀
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