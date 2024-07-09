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Hülya Avşar Yaşadığı Talihsiz Olayı Paylaştı: ''Havuza Düşmüş, Kurtarmak İsteyince Beni Soktu''

Hülya Avşar Yaşadığı Talihsiz Olayı Paylaştı: ''Havuza Düşmüş, Kurtarmak İsteyince Beni Soktu''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 13:48

Geçtiğimiz hafta havuz başında çocuklarla yaptığı dansla gündeme gelen Hülya Avşar, bugün yaşadığı bir olayı sosyal medya paylaşımında anlattı.

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Hülya Avşar, son dönemlerde magazin haberlerinde adını sıkça duyduğumuz isimlerden. Kendisi programında ağırladığı Meryem Uzerli'ye sorduğu soruyla epey eleştirilmişti geçtiğimiz haftalarda.

Hülya Avşar, son dönemlerde magazin haberlerinde adını sıkça duyduğumuz isimlerden. Kendisi programında ağırladığı Meryem Uzerli'ye sorduğu soruyla epey eleştirilmişti geçtiğimiz haftalarda.

Bu olayı kaçırdıysanız sakın üzülmeyin, detayları hemen aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz👇

Bu olayın üzerine havuz başında dans ettiği anları paylaşan Avşar, o görüntülerle de ''eleştirilere kulak mı tıkadı?'' dedirtmişti.

Bu olayın üzerine havuz başında dans ettiği anları paylaşan Avşar, o görüntülerle de ''eleştirilere kulak mı tıkadı?'' dedirtmişti.

Hülya Avşar'ın havuz başı keyfini merak edenleri de şöyyle alalım👇

Avşar, bugün yaptığı paylaşımla da sabah yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. Havuza düşen arıyı kurtarmaya çalışan Hülya Hanımın parmağını arı sokmuş.

Avşar, bugün yaptığı paylaşımla da sabah yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. Havuza düşen arıyı kurtarmaya çalışan Hülya Hanımın parmağını arı sokmuş.

Hülya Avşar'ın paylaşımının tamamı ise bu şekilde👀

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