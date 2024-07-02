Eleştirilere Kulak mı Tıkadı? Hülya Avşar Havuz Başında Çocuklarla Dans Ettiği Anlarla Tepki Çekti
Eleştirilere Kulak mı Tıkadı? Hülya Avşar Havuz Başında Çocuklarla Dans Ettiği Anlarla Tepki Çekti
''Bir Hülya Avşar Sohbeti'' isimli programı ve programında ağırladığı konuklarla olan diyaloglarıyla Hülya Avşar, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli ile olan diyaloğuyla eleştirilerin odağı olan Avşar, bugünkü sosyal medya paylaşımıyla ''eleştirileri duymazdan geliyor'' dedirtti.
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Hülya Avşar, magazin muhabirlerine röportaj vermeyi en çok seven isimlerden. Kendisi yaptığı iddialı açıklamalarla da gündeme gelmeyi başarıyor. Daha öncelerde bir muhabirin ülke ekonomisiyle ilgili sorduğu soruya da ''Gerekirse simit yenecek'' diye cevap verince uzun süre konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Kendisi geçtiğimiz yıllarda, bir televizyon programında konuklarını ağırlayıp sorular yöneltiyordu. Fakat birçok isim gibi o da dijitale geçmeye karar verdi ve kendi Youtube kanalını açtı. Artık kendisi konuklarıyla sohbetlerini bu program üzerinden gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz günlerde konuk aldığı Meryem Uzerli'ye ''Neden evlenmediler seninle?'' sorusunu yöneltmesi ile eleştirilerin odağı haline gelen Avşar, birçok kullanıcı tarafından gelen ''Meryem'i kıskanıyor'' yorumlarına maruz kalmıştı
Kendisine yöneltilen okların ardından Avşar, soğuk su içmek yerine soğuk sulara atlamayı tercih etmiş olacak ki ünlü isimden havuz başında eğlendiği anları paylaştığı bir video hemen geliverdi. Bu videosuyla Avşar, ''eleştirileri umursamadığını'' takipçilerine göstermiş oldu.
Hülya Avşar'ın havuz başı dansına gelen tepkiler ise şu şekilde👇
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