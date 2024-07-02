Eleştirilere Kulak mı Tıkadı? Hülya Avşar Havuz Başında Çocuklarla Dans Ettiği Anlarla Tepki Çekti

''Bir Hülya Avşar Sohbeti'' isimli programı ve programında ağırladığı konuklarla olan diyaloglarıyla Hülya Avşar, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli ile olan diyaloğuyla eleştirilerin odağı olan Avşar, bugünkü sosyal medya paylaşımıyla ''eleştirileri duymazdan geliyor'' dedirtti.