Ortalığı Karıştıran ''Neden Evlenmediler Seninle?'' Polemiğinde Gülben Ergen'den Meryem Uzerli'ye Tam Destek!

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında Meryem Uzerli'yi ağırlamasının ardından ona sorduğu soru epey bir konuşulmuş hatta Fatih Altaylı'nın bu programdan önce Uzerli'ye söylediği ''Hülya Avşar seni kıskanacak!'' sözleri de Avşar'ın programından sonra sosyal medyada yankılanmaya başlamıştı. Gülben Ergen de bugün yaptığı paylaşımla bu polemiğin gündemine bomba gibi düştü.