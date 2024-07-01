Ortalığı Karıştıran ''Neden Evlenmediler Seninle?'' Polemiğinde Gülben Ergen'den Meryem Uzerli'ye Tam Destek!
Ortalığı Karıştıran ''Neden Evlenmediler Seninle?'' Polemiğinde Gülben Ergen'den Meryem Uzerli'ye Tam Destek!
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında Meryem Uzerli'yi ağırlamasının ardından ona sorduğu soru epey bir konuşulmuş hatta Fatih Altaylı'nın bu programdan önce Uzerli'ye söylediği ''Hülya Avşar seni kıskanacak!'' sözleri de Avşar'ın programından sonra sosyal medyada yankılanmaya başlamıştı. Gülben Ergen de bugün yaptığı paylaşımla bu polemiğin gündemine bomba gibi düştü.
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Meryem Uzerli, 2011 yılında yayınlanan ''Muhteşem Yüzyıl'' isimli televizyon dizisiyle hayatımıza girmişti. ''Hürrem Sultan'' karakterine hayat veren Uzerli; bu dizide Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu gibi oyuncularla boş rolü paylaşmış ve Türk dizi tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olarak hafızalarımızda yer edinmeyi başarmıştı.
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Başarılı kariyerine rağmen aşk hayatı bir türlü yolunda gitmeyen Uzerli, 2016 yılının Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü verirken yaptığı '' doğru adamı seçemiyorum'' konuşmasıyla gözlerimizi yaşartırken aynı anda gülümsetmeyi de başarmıştı.
İki kız annesi olan Meryem Uzerli, uzun süredir kızları Lily ve Lara'yla Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Sakin ve gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Uzerli'den uzun süredir ses soluk çıkmıyordu. Ta ki yeni projesinin haberi gelinceye dek...
''Ru'' isimli yepyeni bir projeyle bizlere yeniden merhaba diyen Meryem Uzerli, son günlerde birçok ünlü ismin programına konuk oluyor. Bu yoğun tempoda Hülya Avşar'ın da programına geçtiğimiz günlerde konuk oldu kendisi.
Hülya Avşar programın başında Meryem Uzerli'nin güzelliğini övse de ilerleyen dakikalarda onu neredeyse gömdü. Uzerli'ye yönelttiği ''Neden evlenmediler seninle'' sorusu sosyal medyada uzun bir süre yankılandı ve Avşar eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Önü arkası kesilmeyen tepkilere bir yenisini de Gülben Ergen'den geldi. Ergen, sosyal medya hesabından ''prenses'' notunu düştüğü bir Meryem Uzerli fotoğrafı paylaşarak bu ikilimde tarafını seçmiş oldu.
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