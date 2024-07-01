Yılların Eskitemediği Aşk: Celal Şengör Sosyal Medya Hesabından Eşi Oya Şengör'e İlanı Aşk Etti

Jeolog Celal Şengör, bilgi birikimi ve entelektüelliğiyle katıldığı programlarda; gündem olan konular hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen bir akademisyen. Fakat kendisi bu sefer bilim ve rasyonellikten uzak, duyguların dünyasında; kalpten yaptığı samimi bir paylaşım ile gündeme geldi.