Yılların Eskitemediği Aşk: Celal Şengör Sosyal Medya Hesabından Eşi Oya Şengör'e İlanı Aşk Etti
Yılların Eskitemediği Aşk: Celal Şengör Sosyal Medya Hesabından Eşi Oya Şengör'e İlanı Aşk Etti
Jeolog Celal Şengör, bilgi birikimi ve entelektüelliğiyle katıldığı programlarda; gündem olan konular hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen bir akademisyen. Fakat kendisi bu sefer bilim ve rasyonellikten uzak, duyguların dünyasında; kalpten yaptığı samimi bir paylaşım ile gündeme geldi.
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Celal Şengör, katıldığı programlarda kendi fikirlerini oldukça açık ve net bir şekilde ifade eden akademisyenlerimizden. Kendisi gibi entelektüel bir akademisyen olan yakın arkadaşı İlber Ortaylı ile birlikte katıldıkları programlarda da ikili, yaptıkları açıklamalarla gündemi yeniden oluşturma etkisine sahip oluyor biliyorsunuz ki.
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Celal Şengör, bundan 38 yıl önce 30 Haziran'da kendisi gibi jeolog olan eşi Oya Maltepe ile dünya evine girdi. Çiftin bu evliliğinden bir de Asım Şengör isminde oğulları oldu.
Geçtiğimiz gün, 30 Haziran 2024'te Oya ve Celal Şengör'ün 38. evlilik yıldönümüydü. Celal Şengör Instagram hesabından paylaştığı bir postla evlilik yıldönümünü oldukça duygusal bir mesajla kutladı.
''38 yıl önce bugün bir melek hayatıma kondu. O günden beri cennetin tadını çıkartıyorum.'' notuyla paylaşım yapan Şengör, mantığın aşka yenildiğini paylaşımıyla bizlere de bir kez daha kanıtlamış oldu.
Aşk dolu paylaşım, takipçilerden de tam not aldı; kullanıcılar bu dünyalar tatlısı çifte olan hayranlıklarını gizleyemedi👇
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