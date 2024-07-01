Ortalık Yangın Yeri: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlu Mahmut ile Yasak Elma'nın Sevilen Oyuncusu Aşk Yaşamaya Başladı
Ortalık Yangın Yeri: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlu Mahmut ile Yasak Elma'nın Sevilen Oyuncusu Aşk Yaşamaya Başladı
Mahsun Kırmızıgül'ü şarkıları ve dram filmlerindeki unutulmaz yönetmenliğiyle tanıyoruz. Prestij Meselesi isimli filmde, Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise kendi oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırmış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde ise Mahmut Kırmızıgül'ün adı Prestij Meselesi filmindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz ile anılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun Kırmızıgül'ü bir dönem oldukça popüler olan şarkılarının yanı sıra, dram filmlerindeki yönetmenliğiyle de tanıyoruz. Kendi hayatından ve müzik sektörüne girdiği yıllardan esintilerle senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmi ''Prestij Meselesi'' ile 2023 yılında oldukça konuşulmuştu Kırmızıgül.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu filmde, Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini oğlu Mahmut canlandırmıştı. Filmin seyircilerinden ise ''tıpkı babası'' ve ''babasının oğlu'' gibi yorumlar gecikmeden gelmişti. Kendisinin adı şimdilerde, ''Prestij Meselesi''nde rol arkadaşı olan bir ünlü güzelimizle anlıyor.
Ufuk Özcan'ın iddiasına göre Mahmut Kırmızıgül , Biran Damla Yılmaz ile yakınlaştı. Bu ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirini takip ediyor oluşu da bu iddiaları güçlendiren nitelikte.
Biran Damla Yılmaz'ın yıldızı ''Kırgın Çiçekler'' dizisindeki ''Eylül'' karakteriyle parlamıştı hatırlarsınız. Daha sonraki yıllarda ise rol aldığı ''Yasak Elma'' isimli dizide canlandırdığı ''Kumru'' karakteri ise kendine has duruşuyla birçok izleyici tarafından her hafta merakla takip edilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın