Ortalık Yangın Yeri: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlu Mahmut ile Yasak Elma'nın Sevilen Oyuncusu Aşk Yaşamaya Başladı

Mahsun Kırmızıgül'ü şarkıları ve dram filmlerindeki unutulmaz yönetmenliğiyle tanıyoruz. Prestij Meselesi isimli filmde, Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise kendi oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırmış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde ise Mahmut Kırmızıgül'ün adı Prestij Meselesi filmindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz ile anılmaya başladı.