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Ortalık Yangın Yeri: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlu Mahmut ile Yasak Elma'nın Sevilen Oyuncusu Aşk Yaşamaya Başladı

Ortalık Yangın Yeri: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlu Mahmut ile Yasak Elma'nın Sevilen Oyuncusu Aşk Yaşamaya Başladı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 20:46

Mahsun Kırmızıgül'ü şarkıları ve dram filmlerindeki unutulmaz yönetmenliğiyle tanıyoruz. Prestij Meselesi isimli filmde, Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise kendi oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırmış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde ise Mahmut Kırmızıgül'ün adı Prestij Meselesi filmindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz ile anılmaya başladı.

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Mahsun Kırmızıgül'ü bir dönem oldukça popüler olan şarkılarının yanı sıra, dram filmlerindeki yönetmenliğiyle de tanıyoruz. Kendi hayatından ve müzik sektörüne girdiği yıllardan esintilerle senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmi ''Prestij Meselesi'' ile 2023 yılında oldukça konuşulmuştu Kırmızıgül.

Mahsun Kırmızıgül'ü bir dönem oldukça popüler olan şarkılarının yanı sıra, dram filmlerindeki yönetmenliğiyle de tanıyoruz. Kendi hayatından ve müzik sektörüne girdiği yıllardan esintilerle senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmi ''Prestij Meselesi'' ile 2023 yılında oldukça konuşulmuştu Kırmızıgül.

Bu filmde, Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini oğlu Mahmut canlandırmıştı. Filmin seyircilerinden ise ''tıpkı babası'' ve ''babasının oğlu'' gibi yorumlar gecikmeden gelmişti. Kendisinin adı şimdilerde, ''Prestij Meselesi''nde rol arkadaşı olan bir ünlü güzelimizle anlıyor.

Bu filmde, Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini oğlu Mahmut canlandırmıştı. Filmin seyircilerinden ise ''tıpkı babası'' ve ''babasının oğlu'' gibi yorumlar gecikmeden gelmişti. Kendisinin adı şimdilerde, ''Prestij Meselesi''nde rol arkadaşı olan bir ünlü güzelimizle anlıyor.

Ufuk Özcan'ın iddiasına göre Mahmut Kırmızıgül , Biran Damla Yılmaz ile yakınlaştı. Bu ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirini takip ediyor oluşu da bu iddiaları güçlendiren nitelikte.

Ufuk Özcan'ın iddiasına göre Mahmut Kırmızıgül , Biran Damla Yılmaz ile yakınlaştı. Bu ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirini takip ediyor oluşu da bu iddiaları güçlendiren nitelikte.

Biran Damla Yılmaz'ın yıldızı ''Kırgın Çiçekler'' dizisindeki ''Eylül'' karakteriyle parlamıştı hatırlarsınız. Daha sonraki yıllarda ise rol aldığı ''Yasak Elma'' isimli dizide canlandırdığı ''Kumru'' karakteri ise kendine has duruşuyla birçok izleyici tarafından her hafta merakla takip edilmişti.

Biran Damla Yılmaz'ın yıldızı ''Kırgın Çiçekler'' dizisindeki ''Eylül'' karakteriyle parlamıştı hatırlarsınız. Daha sonraki yıllarda ise rol aldığı ''Yasak Elma'' isimli dizide canlandırdığı ''Kumru'' karakteri ise kendine has duruşuyla birçok izleyici tarafından her hafta merakla takip edilmişti.

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