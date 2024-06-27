Yüzünde Filtre Olmadığını İddia Eden Lerzan Mutlu'yu Berna Arıcı "Seren Seregil Efekti" Diyerek İfşa Etti!
Yüzünde Filtre Olmadığını İddia Eden Lerzan Mutlu'yu Berna Arıcı "Seren Seregil Efekti" Diyerek İfşa Etti!
Lerzan Mutlu'yu şarkılarının yanı sıra sunuculuğunu üstlendiği programlardan da tanıyoruz. Kendisi geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla efektli fotoğraf paylaşanları bayağı bir eleştirdi.
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Lerzan Mutlu güncelde, 2018 yılından bu yana yeni bir albüme imza atmasa da farklı mekanlarda sahne almayı sürdüyor.
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Kendisini en son bir takipçisine verdiği ikonik yanıtıyla hatırlıyoruz. Sosyal medya hesabında paylaştığı bir gönderiye takipçisinden ''göğüslerinin küçük olduğu''yla ilgili bir yorum almıştı.
Lerzan Mutlu'dan ise bu yoruma yanıt hiç gecikmeden gelmişti. ''Yakından göremeyeceksin nasıl olsa, kafana takma!'' diyerek takipçisini fena bir şekilde bozmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise yaptığı bir paylaşımla tekrar gündeme gelmeyi başaran Mutlu, efektli fotoğraf paylaşanları ''Joker''e benzetti. Bu benzetmeyi yaparken paylaştığı görüntülerde kendisinin ''fazla pürüzsüz'' görüntüsü ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Bir takipçisi ise ''...milleti kandırmayın Allah aşkına...'' şeklinde bir yorumla Lerzan Mutlu'ya eleştirisini dile getirdi.
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Çok geçmeden gelen eleştirileri haklı çıkartacak bir iddia geldi. Berna Arıcı, ''Seren Seerengil de bu filtreyi kullanıyor.'' diyerek Lerzan Mutlu'nun kullandığı filtreyi ifşaladı.
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