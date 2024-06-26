Biz Şimdi Kime İnanacağız? Mehmet Ali Erbil'e Eski Eşinden ''Babalık Onayı'' Geldi!

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde unutulmuş olan bu açıklamalar, Mehmet Ali Erbil'in programına Nergis Kumbasar'ı davet edip ''babalık onayı'' almasıyla yeniden gündeme geldi.