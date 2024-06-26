Biz Şimdi Kime İnanacağız? Mehmet Ali Erbil'e Eski Eşinden ''Babalık Onayı'' Geldi!
Biz Şimdi Kime İnanacağız? Mehmet Ali Erbil'e Eski Eşinden ''Babalık Onayı'' Geldi!
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde unutulmuş olan bu açıklamalar, Mehmet Ali Erbil'in programına Nergis Kumbasar'ı davet edip ''babalık onayı'' almasıyla yeniden gündeme geldi.
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Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil 1989 yılında dünya evine girmişti fakat evlilikleri ne yazık ki uzun sürmedi. Çift, 1996 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. İkilinin bu evliliğinden geriye kalan tek şey kızları Yasmin Erbil oldu.
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Mehmet Ali Erbil, daha sonrasında birçok isimle birlikte anıldı. Yaşadığı skandal ilişkilerle aşk hayatında dur durak bilmeyen Erbil'in kendisinden kırk yaş küçük Gülseren Ceylan ile olan birlikteliği medyada büyük bir yankı uyandırmıştı.
Şimdilerde Survivor'dan tanıdığımız Yiğit Poyraz'la doyasıya aşk yaşayan Yasmin Erbil'de babasının aşk hayatından oldukça rahatsız olduğunu dile getirmişti.
Hatta, Poyraz'ın sevgisinin ona ne kadar iyi geldiğinden ve ''içindeki sevgi boşluğu''nu onun doldurduğundan katıldığı bir Youtube programında bahsetmişti. Yine aynı programda babasının genç yaşlardaki sevgili tercihlerinden rahatsız olduğunu söylerken ''babalık görmedim'' diye de eklemişti.
Geçtiğimiz günlerde ise Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar'ı programında konuk olarak ağırladı. İkilinin arasında geçen diyalog ise ''biz şimdi kime inanacağız?'' sorusunu düşündürtecek cinstendi.
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''Bazen aile yapımla ilgili eleştiriler geliyor ama ben hep iyi bir baba olmaya çalıştım. Bugüne kadar eşlerim dahil hiçbir kadına elimi kaldırmamışımdır" diyen Erbil'e Nergis Kumbasar'ın cevabı "Üç çocuğunu da gayet sağlam yetiştirdin çok şükür" oldu.
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