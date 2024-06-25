Nazar Boncuklarınızı Hazırlayın: Merve Dizdar'a Eşi Cihan Ayger'den Aşk Dolu Doğum Günü Paylaşımı Geldi!
Nazar Boncuklarınızı Hazırlayın: Merve Dizdar'a Eşi Cihan Ayger'den Aşk Dolu Doğum Günü Paylaşımı Geldi!
Merve Dizdar, dillere destan oyunculuğu ve doğal güzelliyle sık sık gündeme gelen oyuncularımızdan. Kendisi haziran ayının başında Cihan Ayger ile dünya evine girmişti. Bugün doğum günü olan Merve Dizdar'ın doğum gününü ilk kutlayan kişi tabii ki de eşi Cİhan Ayger oldu.
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Merve Dizdar daha önce birçok dizi ve filmde yer almış olsa da 2020 yılında yayınlanmaya başlayan ''Masumlar Apartmanı'' isimli dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle kariyerinde zirveye ulaştı.
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Kariyerindeki bu yükselişi aldığı ödüllerle de taçlandıran Dizdar, 76. Cannes Film Festivalinde ''En İyi Kadın Oyuncu Ödülü''nün de sahibi olmuştu. Ödülünü alırken yaptığı konuşması ise Türkiye gündeminde epey bir süre üst sıralarda yer alıp eleştirilerin odağı olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde de kendisi sade bir nikah töreninde Cihan Ayger ile dünya evine girdi. Çiçeği burnunda evli çiftimizin aşk dolu sosyal medya paylaşımları hız kesmeden devam ediyor.
Merve Dizdar'ın yeni yaşı gelip çatınca eşi Cihan Ayger sevgilisini paylaşmalara doyamadı. Yaptığı paylaşımda eşinin fotoğraf ve videolarını kolaj halinde payalaşan Ayger, romantizmi doruklara çıkarttı.
Cihan Ayger'in aşk dolu açıklamaları şu şekilde:
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Nazar boncuklarınız hazırsa; Cihan Ayger'in videolu doğum günü paylaşımını merak edenleri şöyle alalım👇
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