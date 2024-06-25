Nazar Boncuklarınızı Hazırlayın: Merve Dizdar'a Eşi Cihan Ayger'den Aşk Dolu Doğum Günü Paylaşımı Geldi!

Merve Dizdar, dillere destan oyunculuğu ve doğal güzelliyle sık sık gündeme gelen oyuncularımızdan. Kendisi haziran ayının başında Cihan Ayger ile dünya evine girmişti. Bugün doğum günü olan Merve Dizdar'ın doğum gününü ilk kutlayan kişi tabii ki de eşi Cİhan Ayger oldu.