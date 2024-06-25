Kızıyla Yazın Keyfini Çıkartmak İçin Bodrum'a Giden Yeşim Salkım'ın Tatili Zehir Oldu: ''Dışardan Yemeyin''
Kızıyla Yazın Keyfini Çıkartmak İçin Bodrum'a Giden Yeşim Salkım'ın Tatili Zehir Oldu: ''Dışardan Yemeyin''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ''Küskünüm'' isimli yepyeni bir single ile müzik dünyasına yeniden merhaba demişti. Şimdilerde ise kızı Ada ile birlikte Bodrum'da tatilde kendisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Eratik ile evliliklerini 2015 yılında sonlandırmış olsalar da çift, kızları Ada için nadir de olsa özel günlerde bir araya geliyor.
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım'da eski Milaslılardan. O yüzden kendisinin küçüklüğü de hep Bodrum civarında geçmiş. Şimdilerde Yeşim Salkım, kendi kızı Ada'ya da Bodrum kıyılarında güzel bir çocukluk geçirtmek için kolları sıvamış ve dinginliğin tadını çıkarmak için Bodrum kıyılarına onu götürmüştü.
Fakat tatil bekledikleri gibi geçmedi. Yeşim Salkım'dan gıda zehirlenmesi geçirdiklerine dair bir açıklama geldi. “Lütfen dışarıdan bir şey yemeyin. Elektrikten tasarruf etmek için kim bilir neler yapıyorlar. Çocukken koylarından denize girdiğimiz Bodrum ne hâle geldi.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Yeşim Salkım'ın bu açıklaması Bodrum'daki işletmecilerin ocağına incir ağacı dikecek cinsten. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın