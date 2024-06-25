Kızıyla Yazın Keyfini Çıkartmak İçin Bodrum'a Giden Yeşim Salkım'ın Tatili Zehir Oldu: ''Dışardan Yemeyin''

Yeşim Salkım, yazın aylarının keyfini sürmek için baba memleketi olan Bodrum'u tercih etti. Ünlü şarkıcı, kızıyla birlikte gittiği Bodrum'da gıda zehirlenmesi geçirdiğini sosyal medyasından uyarı niteliğinde açıklamasıyla bu durumu takipçilerine duyurdu.