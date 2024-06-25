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"Herkes Her Şeyi Yapmasın!": Salih Bademci'den 'Bazı' Oyunculara Taş Geldi!

"Herkes Her Şeyi Yapmasın!": Salih Bademci'den 'Bazı' Oyunculara Taş Geldi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 08:22

2.Sayfa'ya konuşan oyuncu Salih Bademci, 'Herkes tiyatro yapmalı mı?' sorusuna eleştirel cevabı ile gündem oldu.

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Kariyerinde önemli işlere imza atan başarılı oyuncu Salih Bademci, 2.Sayfa'ya konuştu.

Kariyerinde önemli işlere imza atan başarılı oyuncu Salih Bademci, 2.Sayfa'ya konuştu.

Dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yapan Bademci'ye "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" diye soruldu.

Dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yapan Bademci'ye "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" diye soruldu.

Genelde oyuncular bu soruya "Sahne tozu yutmak iyidir" der ancak Bademci eleştirel yaklaştı: "Herkes her şeyi yapmasın" dedi.

Genelde oyuncular bu soruya "Sahne tozu yutmak iyidir" der ancak Bademci eleştirel yaklaştı: "Herkes her şeyi yapmasın" dedi.

"Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir sağ olsun. İzleyici olarak başımızın üzerinde yeri var. Herkes yapmasın ne olur? Gerek yok. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok! Ben de her şeyi yapmıyorum, onlar da yapmasın. Gerek yok..." diyen Bademci'nin sözleri dikkat çekti.

"Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir sağ olsun. İzleyici olarak başımızın üzerinde yeri var. Herkes yapmasın ne olur? Gerek yok. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok! Ben de her şeyi yapmıyorum, onlar da yapmasın. Gerek yok..." diyen Bademci'nin sözleri dikkat çekti.

İşte o röportaj:

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