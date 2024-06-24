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Ünlü Çift Aynı Dizide Buluşuyor! "Kimler Geldi Kimler Geçti"ye Yeni Oyuncu Transferi!

Ünlü Çift Aynı Dizide Buluşuyor! "Kimler Geldi Kimler Geçti"ye Yeni Oyuncu Transferi!

Kimler Geldi Kimler Geçti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 13:25

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisine yeni bir oyuncu daha transfer oldu. Yeni oyuncu, gerçek hayattaki eşi ile aynı sette buluşacak. Ve Esra karakterinin eski sevgilisini canlandıracak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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İlk sezonu büyük ilgi gören Serenay Sarıkaya’nın “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezon çekimlerine tam gaz devam ediyor.

İlk sezonu büyük ilgi gören Serenay Sarıkaya’nın “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezon çekimlerine tam gaz devam ediyor.

Yeni sezonda pek çok oyuncunun da ekibe dahil olacağı konuşuluyordu. Fatih Artman'dan sonra diziye Esra karakterinin eski sevgilisini oynayacak bir oyuncu arayışı başladı.

Yeni sezonda pek çok oyuncunun da ekibe dahil olacağı konuşuluyordu. Fatih Artman'dan sonra diziye Esra karakterinin eski sevgilisini oynayacak bir oyuncu arayışı başladı.

Tahmin edersiniz ki o kişi Cansel Elçin oldu.

Tahmin edersiniz ki o kişi Cansel Elçin oldu.

Başarılı oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın “Avukat Beliz” rolünü canlandırdığı dizide Esra’nın (Esra Ruşan) eski sevgilisi İskender rolüne hayat verecek.

Başarılı oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın “Avukat Beliz” rolünü canlandırdığı dizide Esra’nın (Esra Ruşan) eski sevgilisi İskender rolüne hayat verecek.

Bakalım, İskender Esra'nın hayatında nasıl derin izler bırakmış? Yeni travma kapısı açıldı! Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bakalım, İskender Esra'nın hayatında nasıl derin izler bırakmış? Yeni travma kapısı açıldı! Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gandalf Kitty

Ben bunu film sanıyordum dizimiymiş :D