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Evliliğe İlk Adımı Attı! Eski Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Aradığı Aşkı Sonunda Buldu!

Evliliğe İlk Adımı Attı! Eski Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Aradığı Aşkı Sonunda Buldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 12:34

Survivor All Star 2022'de şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, sonunda aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile nişanlandığını duyurdu.

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2022 Survivor All Star serisinin galibi olan Nisa Bölükbaşı, Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkilerle çok konuşulmuştu.

2022 Survivor All Star serisinin galibi olan Nisa Bölükbaşı, Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkilerle çok konuşulmuştu.

Bir süredir, popüler sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Kameralardan uzak kalan çift dün mutlu bir haberle sevdiklerini heyecanlandırdı.

Bir süredir, popüler sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Kameralardan uzak kalan çift dün mutlu bir haberle sevdiklerini heyecanlandırdı.

Çift, birlikte bir paylaşımda bulunarak kendi aralarında yaptıkları bir törenle yüzük taktıklarını duyurdu.

Çift, birlikte bir paylaşımda bulunarak kendi aralarında yaptıkları bir törenle yüzük taktıklarını duyurdu.

Bölükbaşı, nişan töreninden bir fotoğraf paylaştı ve sade tarzıyla dikkat çekti. İşte o paylaşım👇🏻

Bölükbaşı, nişan töreninden bir fotoğraf paylaştı ve sade tarzıyla dikkat çekti. İşte o paylaşım👇🏻

Mutluluklar Nisa🍀

Mutluluklar Nisa🍀

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