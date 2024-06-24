Evliliğe İlk Adımı Attı! Eski Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Aradığı Aşkı Sonunda Buldu!
Evliliğe İlk Adımı Attı! Eski Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Aradığı Aşkı Sonunda Buldu!
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2022 Survivor All Star serisinin galibi olan Nisa Bölükbaşı, Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkilerle çok konuşulmuştu.
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Bir süredir, popüler sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Kameralardan uzak kalan çift dün mutlu bir haberle sevdiklerini heyecanlandırdı.
Çift, birlikte bir paylaşımda bulunarak kendi aralarında yaptıkları bir törenle yüzük taktıklarını duyurdu.
Bölükbaşı, nişan töreninden bir fotoğraf paylaştı ve sade tarzıyla dikkat çekti. İşte o paylaşım👇🏻
Mutluluklar Nisa🍀
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