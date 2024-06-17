Yasin Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan'a Aşk-ı Memnu Sahnesiyle Laf Soktu!
Yasin Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan'a Aşk-ı Memnu Sahnesiyle Laf Soktu!
Survivor'da şampiyon olamayan Batuhan Karacakaya'ya, Yasin Obuz Aşk-ı Memnu dönemlerinden bir video ile gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'ün perdesi kapandı. Final etabında Ogeday ve Seda arasında gerçekleşen mücadele sonucunda Ogeday, finale ilk adımı atan isim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra Nefise ile Batuhan arasında düzenlenen düello sonucunda ise Nefise galip geldi ve finale yükselen ikinci isim oldu.
Finalin heyecanı doruklarda yaşanırken, Nefise ve Ogeday büyük bir rekabet içerisine girdi. Bu nefes kesen mücadelenin sonunda düelloyu kazanan Ogeday, Survivor 2024'ün şampiyonu olarak taçlandı.
Yarışmanın ardından geçtiğimiz haftalarda yarıştan elenen Yasin Obuz, Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olamamasına gönderme yaptı.
Karacakaya'nın Aşkı Memnu'dan bir sahnesini paylaşan Yasin, göndermeli paylaşımı ile gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o paylaşım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın