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Yasin Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan'a Aşk-ı Memnu Sahnesiyle Laf Soktu!

Yasin Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan'a Aşk-ı Memnu Sahnesiyle Laf Soktu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 18:42

Survivor'da şampiyon olamayan Batuhan Karacakaya'ya, Yasin Obuz Aşk-ı Memnu dönemlerinden bir video ile gönderme yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'ün perdesi kapandı. Final etabında Ogeday ve Seda arasında gerçekleşen mücadele sonucunda Ogeday, finale ilk adımı atan isim oldu.

Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'ün perdesi kapandı. Final etabında Ogeday ve Seda arasında gerçekleşen mücadele sonucunda Ogeday, finale ilk adımı atan isim oldu.

Daha sonra Nefise ile Batuhan arasında düzenlenen düello sonucunda ise Nefise galip geldi ve finale yükselen ikinci isim oldu.

Daha sonra Nefise ile Batuhan arasında düzenlenen düello sonucunda ise Nefise galip geldi ve finale yükselen ikinci isim oldu.

Finalin heyecanı doruklarda yaşanırken, Nefise ve Ogeday büyük bir rekabet içerisine girdi. Bu nefes kesen mücadelenin sonunda düelloyu kazanan Ogeday, Survivor 2024'ün şampiyonu olarak taçlandı.

Finalin heyecanı doruklarda yaşanırken, Nefise ve Ogeday büyük bir rekabet içerisine girdi. Bu nefes kesen mücadelenin sonunda düelloyu kazanan Ogeday, Survivor 2024'ün şampiyonu olarak taçlandı.

Yarışmanın ardından geçtiğimiz haftalarda yarıştan elenen Yasin Obuz, Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olamamasına gönderme yaptı.

Yarışmanın ardından geçtiğimiz haftalarda yarıştan elenen Yasin Obuz, Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olamamasına gönderme yaptı.

Karacakaya'nın Aşkı Memnu'dan bir sahnesini paylaşan Yasin, göndermeli paylaşımı ile gündem oldu.

Karacakaya'nın Aşkı Memnu'dan bir sahnesini paylaşan Yasin, göndermeli paylaşımı ile gündem oldu.
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İşte o paylaşım...

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