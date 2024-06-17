Survivor 2025 Heyecanı Başladı! Takipçilerden Yeni Sezonda Reytingleri Sırtlayacak İsim Tahminleri
Survivor 2025 Heyecanı Başladı! Takipçilerden Yeni Sezonda Reytingleri Sırtlayacak İsim Tahminleri
Survivor All Star 2024 tüm heyecanı ile bir solukta bitti. Yarışmanın şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Yeni sezonu iple çeken Survivor takipçileri 2025 kadrosunu kurdu bile. İşte, sosyal medyada en çok adı geçen isimler...
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Sezonun başlaması ile birlikte hepimizi ekranlara kilitleyen Survivor, birçok eve konuk oluyor. Takipçisi bol olan yarışmada her yıl ayrı bir heyecan söz konusu.
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Daha dün gibi başlayan Survivor All Star 2024, bir çırpıda bitiverdi. Büyük final gelip çattı ve Ogeday Girişken bu sezonun şampiyonu oldu.
Yarışma bitti bitmesine ama hayranları şimdiden 2025'in hayalini kurmaya başladı. Yeni sezonda kadroda olmasını istedikleri isimleri paylaştılar.
2025 yılında yeni bir formata gideceği konuşulan Survivor'ın reytinglerini sırtlayacak isimler kim olsa beğenirdiniz? İşte sosyal medyada kullanıcıların en çok istedikleri isimler...
1. "Survivor 2025'in reytinglerini sırtlayacak o dörtlü" notuyla paylaşılan isimler: Nisa...
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2. Evrim...
3. Cemal Can...
4. Ve Aleyna!
6. Sude
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Sizce, Survivor 2025'de kesinlikle olması gereken yarışmacı hangisi? Yorumlarda bize yazın...
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Yunus Günçe... Yasin Obuz... Evrim Keklik... Sabriye... Nisa Bölükbaşı... Cemal Can... Hikmet Tuğsuz... Turabi...
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