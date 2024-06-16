Kim Milyoner Olmak İster'de Tuttuğu Takımın Rengini Bilemeyen Yarışmacı Elendi!
Kim Milyoner Olmak İster'de Tuttuğu Takımın Rengini Bilemeyen Yarışmacı Elendi!
Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçeli yarışmacı 'Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?' sorusuna verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti.
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ATV'nin popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de sosyal medyada gündem olan anlar yaşandı.
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyen programa YKS 84'üncüsü Kayra Vardarer katıldı.
Ancak Fenerbahçe taraftarı olan Vardarer, "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusuna yanlış yanıt verdi.
Heyecanına yenik düşen yarışmacı soruya "Kırmızı" yanıtını vererek elendi.
İşte o anlar...
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Dindarlar da öyle, inanıyorlar ama neye inandıklarını bilmiyorlar hatta her on kişiden onbeşi peygamberinin mezarının nerde olduğunu bilmiyor
Bence bunu tek dindarlığa bağlamak saçma Türkiye'de genellikle çoğu şeyi insanlar çok yanlış biliyor
Sen salak değilsin sadece heyecana yenildin aşkım 😅