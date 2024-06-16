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Okan Bayülgen Yine Boş Geçmedi! Oyuncuları Eleştirirken "En Çok Can Yaman'ı Beğeniyordum" Dedi

Okan Bayülgen Yine Boş Geçmedi! Oyuncuları Eleştirirken "En Çok Can Yaman'ı Beğeniyordum" Dedi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 19:57

Hakan Gence'ye röportaj veren Okan Bayülgen dizi oyuncuları hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 'En çok Can Yaman'ı beğeniyordum' diyen Bayülgen, 'Diğerlerini kimse izlemiyor' dedi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Okan Bayülgen'in açıklamaları gündem oldu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Okan Bayülgen'in açıklamaları gündem oldu.

Şov dünyasının eskimeyen ismi, televizyonu bıraktığı yönündeki haberlere yanıt verdi: "Öyle bir şey yok. Televizyonların kendilerini bıraktıklarını ve dizi yayımlamaktan başka kabiliyetlerinin kalmadığını anlatırken bunu bazı arkadaşlar “Benim gücüm kalmadı” gibi anlamış sanırım ve böyle bir haber çıkmış. Asıl demek istediğim Türk özel televizyonculuğu olgunlaşmadan sona erdi."

Şov dünyasının eskimeyen ismi, televizyonu bıraktığı yönündeki haberlere yanıt verdi: "Öyle bir şey yok. Televizyonların kendilerini bıraktıklarını ve dizi yayımlamaktan başka kabiliyetlerinin kalmadığını anlatırken bunu bazı arkadaşlar “Benim gücüm kalmadı” gibi anlamış sanırım ve böyle bir haber çıkmış. Asıl demek istediğim Türk özel televizyonculuğu olgunlaşmadan sona erdi."

Dizilere tahammülünün kalmadığını söyleyen Bayülgen, "Dizi oyuncuları anladılar ki kendilerini kimse izlemiyor. Bunları sokakta da tanımıyorlar" dedi.

Dizilere tahammülünün kalmadığını söyleyen Bayülgen, "Dizi oyuncuları anladılar ki kendilerini kimse izlemiyor. Bunları sokakta da tanımıyorlar" dedi.

"Beğendiğin kimse yok mu?" sorusuna ise Bayülgen; "En çok Can Yaman’ı beğeniyordum, o da gitti. Can Yaman gözümü alıyordu. Yenilerden kötü kötü bakan bıyıklı-sakallılar var, hepsi aynı bakıyor. Bir de bütün dizilerdeki ortak şey kızlar, erkeklerin peşinde" dedi.

"Beğendiğin kimse yok mu?" sorusuna ise Bayülgen; "En çok Can Yaman’ı beğeniyordum, o da gitti. Can Yaman gözümü alıyordu. Yenilerden kötü kötü bakan bıyıklı-sakallılar var, hepsi aynı bakıyor. Bir de bütün dizilerdeki ortak şey kızlar, erkeklerin peşinde" dedi.

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