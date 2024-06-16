Fatih Portakal'ın Canlı Yayında Giydiği Kıyafet Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Fatih Portakal'ın Canlı Yayında Giydiği Kıyafet Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Independent Türkçe Genel Yayın Yöneteni Nevzat Çiçek, Sözcü Tv'de canlı yayın sonrası gazeteci Fatih Portakal'ı yakaladı. Canlı yayın kombinini çektikten sonra sosyal medyada paylaştı. Portakal'ın giydiği kıyafet dillere düştü.
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Gazeteci Fatih Portakal'ı bir süredir Sözcü TV'de ana haber bülteninde izliyoruz. Ancak gördüğümüz kadarıyla takım elbise giyiyor.
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Ancak, Independent Türkçe'nin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in paylaştığı bir fotoğraf gerçeği ortaya çıkardı.
Portakal'ı canlı yayın sonrası yakalayan Çiçek, o kombini çekmeden duramadı. Sosyal medyada "Vallahi haberden böyle çıktı😂" notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu.
Çiçek'in paylaştığı bir fotoğrafta, Portakal'ın altında kot şort ve spor ayakkabı giydiği görüldü. Meğer habercilerin böyle giyindiği bilgisi doğruymuş, dedirtti.
İşte o fotoğraf:
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Nevzat Çiçek'in yorumu👇🏻
Sosyal medyada yapılan yorumlar...
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