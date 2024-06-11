Adam Havayı Dövmüş! Taro Emir Yalı Çapkını'nın Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı!
Adam Havayı Dövmüş! Taro Emir Yalı Çapkını'nın Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı!
Yalı Çapkını kamera arkası görüntülerini dizinin Kaya'sı Taro Emir paylaştı. Dizideki karısı Suna ile oynadığı sahne ve ardından yaptığı dövüş hareketleri gündem oldu.
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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını sezon finali ile ekranlara kısa bir ara verdi.
Eylül gelene kadar hepimizi meraktan çatlacağa benzeyen hikayede Kaya ve Suna'nın hayranlarını mutlu edecek paylaşım geldi.
Dizide Kaya karakterine hayat veren Taro Emir kamera arkasından görüntüler paylaştı. Dizide karısı olan Suna, yani Beril Pozam ile görüntüleri gündem oldu.
Kaya'nın dövüş sahnesinde oyuncunun havayı yumrukladığı o anlar dikkat çekti. İşte o sahne...
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gerçi çok anlamam da bence gayet iyi gibi... hem havayı dövmeyecekti de napacaktı gerçekten mi vuracaktı
havayi dovmeyen rahmetli ibrahim erkal geldi akillara :D adam size yine yaranamamisti :P