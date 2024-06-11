Kazan Kaynıyor! Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın İş Çevirdiği Kadını Hangi Oyuncu Canlandıracak?

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde hepimize ters köşe yapan Giray efendinin başka bir kadınla birlikte olduğunu izledik. Bu kadının önce metres olduğu iddia edilmişti. Şimdi de bu gizemli kadını canlandıracak oyuncunun ismi dedikodu kazanının altını harladı!🔥