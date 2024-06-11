Kazan Kaynıyor! Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın İş Çevirdiği Kadını Hangi Oyuncu Canlandıracak?
Kazan Kaynıyor! Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın İş Çevirdiği Kadını Hangi Oyuncu Canlandıracak?
Kızılcık Şerbeti sezon finalinde hepimize ters köşe yapan Giray efendinin başka bir kadınla birlikte olduğunu izledik. Bu kadının önce metres olduğu iddia edilmişti. Şimdi de bu gizemli kadını canlandıracak oyuncunun ismi dedikodu kazanının altını harladı!🔥
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Kızılcık Şerbeti sezon finali uzun zamandır böyle kaos izlemediğimizi hatırlattı, hala akıllardan çıkmayan son bölüm merakları da cezbetti.
Biliyorsunuz dizide mutlu olmasını istediğimiz tek karakter var: Doğa! O da inatla yanlış adamları bulup duruyor.
Fatih'ten sonra Giray'la tanışan Doğa belli ki hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü bizim çok efendi ve işinde gücünde, diye övdüğümüz Giray bir işler peşinde!
Giray'ın Doğa'yı evden uğurladıktan sonra yanına gittiği yarı çıplak kadın herkesi dumur etti. Olanlardan sonra bu kadının kim olduğu ile ilgili tonla tahmin yürütüldü.
Bu kadının ilk bölümlerde Fatih'in gittiği kadın ile aynı kişi olabileceği iddia edilmişti ancak başka bir söylenti dedikodu kazanını kaynattı.
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Sosyal medyada dolaşan iddialara göre bu gizemli kadını oynayan oyuncunun sesi Defne Samyeli'ye çok benziyor. Yani, gizemli ablamızı canlandıracak oyuncu Samyeli olabilir.
Sahneyi tekrar izleyip o sesin tanıdık olup olmadığına bir bakalım...👇🏻
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna 5 yeni oyuncu dahil olacaktı. Acaba Defne Samyeli onlardan biri olabilir mi?
Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım...
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