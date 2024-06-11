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Aynısı Olmuş! Kızıl Goncalar Dizisini Sims'te Canlandıran Kullanıcı Benzerlik ile Şok Etti!

Aynısı Olmuş! Kızıl Goncalar Dizisini Sims'te Canlandıran Kullanıcı Benzerlik ile Şok Etti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 14:08

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi sezon finali yapsa da akıllardan çıkmıyor. Dizinin bir hayranı dayanamadı ve Sims'te diziyi canlandırdı.

Kaynak: https://x.com/thisesc/status/18001030...
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Kızıl Goncalar efsane bir bölümle ekranlara ara verdi ancak sevenleri tüm yaz yeni sezonu heyecanla bekleyecek gibi görünüyor.

Kızıl Goncalar efsane bir bölümle ekranlara ara verdi ancak sevenleri tüm yaz yeni sezonu heyecanla bekleyecek gibi görünüyor.

Bir dizi hayranının Kızıl Goncalar hikayesini oyuna taşıdığı görseller gündem oldu. Sims'te Kızıl Goncalar evreni yaratan kullanıcı görenleri imrendirdi.

Bir dizi hayranının Kızıl Goncalar hikayesini oyuna taşıdığı görseller gündem oldu. Sims'te Kızıl Goncalar evreni yaratan kullanıcı görenleri imrendirdi.

Cüneyd ile Zeynep'in evinden tutun, koltuktan karakterlere kadar her şeyi özene bezene yapan kullanıcı helal olsun, dedirtti.

Cüneyd ile Zeynep'in evinden tutun, koltuktan karakterlere kadar her şeyi özene bezene yapan kullanıcı helal olsun, dedirtti.

Şimdi tüm yaz Kızıl Goncalar'ı beklerken dizisinin oyununu oynamak vardı... İşte o ince işçilik👇🏻

Şimdi tüm yaz Kızıl Goncalar'ı beklerken dizisinin oyununu oynamak vardı... İşte o ince işçilik👇🏻
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Neden ya? Dizi bitseydi önce sonra yapsaydınız bütün zevkim kaçtı. 😔