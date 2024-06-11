Aynısı Olmuş! Kızıl Goncalar Dizisini Sims'te Canlandıran Kullanıcı Benzerlik ile Şok Etti!
Aynısı Olmuş! Kızıl Goncalar Dizisini Sims'te Canlandıran Kullanıcı Benzerlik ile Şok Etti!
Kaynak: https://x.com/thisesc/status/18001030...
Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi sezon finali yapsa da akıllardan çıkmıyor. Dizinin bir hayranı dayanamadı ve Sims'te diziyi canlandırdı.
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Kızıl Goncalar efsane bir bölümle ekranlara ara verdi ancak sevenleri tüm yaz yeni sezonu heyecanla bekleyecek gibi görünüyor.
Bir dizi hayranının Kızıl Goncalar hikayesini oyuna taşıdığı görseller gündem oldu. Sims'te Kızıl Goncalar evreni yaratan kullanıcı görenleri imrendirdi.
Cüneyd ile Zeynep'in evinden tutun, koltuktan karakterlere kadar her şeyi özene bezene yapan kullanıcı helal olsun, dedirtti.
Şimdi tüm yaz Kızıl Goncalar'ı beklerken dizisinin oyununu oynamak vardı... İşte o ince işçilik👇🏻
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Kullanıcılar yorumlarda bu benzerliğe bayıldı👇🏻
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Neden ya? Dizi bitseydi önce sonra yapsaydınız bütün zevkim kaçtı. 😔