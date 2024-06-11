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Mert Yazıcıoğlu'nun Yıllar Önce Karagül'de Oynadığı Dönemden Halleri Gündem Oldu!

Mert Yazıcıoğlu'nun Yıllar Önce Karagül'de Oynadığı Dönemden Halleri Gündem Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 12:25

Kızıl Goncalar'daki preformansı ile çok beğenilen Mert Yazıcıoğlu, daha birkaç hafta olmasına rağmen şimdiden izleyici özletti. Sosyal medyada gündem olan küçük Mert'in görüntülerini sizlerle buluşturuyoruz!

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Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiren Mert Yazıcıoğlu, dizi sezon finaline girince izleyici tarafından çok özlendi.

Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiren Mert Yazıcıoğlu, dizi sezon finaline girince izleyici tarafından çok özlendi.

Kızıl Goncalar efsanesi hala sık sık sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ancak bu kez hayranları tozlu rafları kaldırdı.

Kızıl Goncalar efsanesi hala sık sık sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ancak bu kez hayranları tozlu rafları kaldırdı.

Biliyorsunuz, yakışıklı oyuncuyu ilk kez Karagül'de izlemiştik. O dönemde en az şimdiki kadar dikkat çekmişti.

Biliyorsunuz, yakışıklı oyuncuyu ilk kez Karagül'de izlemiştik. O dönemde en az şimdiki kadar dikkat çekmişti.

2013 yılında yayınlanan diziden Yazıcıoğlu'nun da yer aldığı eğlenceli kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

2013 yılında yayınlanan diziden Yazıcıoğlu'nun da yer aldığı eğlenceli kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

O yıllarda daha 20 yaşında olan Yazıcıoğlu'nun halleri yine çok beğenildi.

O yıllarda daha 20 yaşında olan Yazıcıoğlu'nun halleri yine çok beğenildi.
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İşte, Yazıcıoğlu hayranlarının çok seveceği o eğlenceli anlar👇🏻

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