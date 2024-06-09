Eski Apo Geri Dönecek İddiası! Settar Tanrıöğen Yeni Sezonda Kızılcık Şerbeti'nde Olacak mı?
Eski Apo Geri Dönecek İddiası! Settar Tanrıöğen Yeni Sezonda Kızılcık Şerbeti'nde Olacak mı?
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Talihsiz bir rahatsızlık Settar Tanrıöğen'i Kızılcık Şerbeti'ndeki sevilen Apo rolünden alıkoymuştu. Mecburen setlerden uzak kalan Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Yeni sezonda eski Apo geri dönecek mi, işte yanıtı!
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Kızılcık Şerbeti'nde Ünal ailesinin muhafazakar babası Abdullah'ı ilk kez Settar Tanrıöğen, oyunculuğunda izlemiştik. Çok da sevmiştik!
Dizide Müjde Uzman'ın hayat verdiği Alev karakteri ile uyumunu da pek bir beğenmiştik. Derken, nazar mı değdirdik bilemiyoruz...
Tanrıöğen, herkesi korkutan beyin kanaması geçirdiği haberinin ardından setlere ara vermek zorunda kaldı.
Dolayısıyla Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah rolünden de ayrıldı. Onun yerine yeni Apo'muz Ahmet Mümtaz Taylan oldu.
Ancak Apo'nun yeri tamamlansa da dedikodular bitmek bilmedi. Sezon boyunca Tanrıöğen'in diziye geri dönüp dönmeyeceği konuşuldu.
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En son hastaneden taburcu olan ve Nişantaşı'nda görüntülen Tanrıöğen setlere geri döneceğini açıklamıştı. Herkes hep bir ağızdan yoksa gelecek sezonda dönüyor mu, dedi.
Ancak Müge Dağıstanlı yazısında böyle bir şeyin mümkün olmadığını yazdı. Kulislerden alınan bilgilere göre, Taylan'ın yerine eski Apo geri dönmeyecek hatta böyle bir şey söz konusu bile değil.
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