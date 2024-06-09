Eski Apo Geri Dönecek İddiası! Settar Tanrıöğen Yeni Sezonda Kızılcık Şerbeti'nde Olacak mı?

Talihsiz bir rahatsızlık Settar Tanrıöğen'i Kızılcık Şerbeti'ndeki sevilen Apo rolünden alıkoymuştu. Mecburen setlerden uzak kalan Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Yeni sezonda eski Apo geri dönecek mi, işte yanıtı!