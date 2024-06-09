Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Yasemin Sakallıoğlu'nun Esprili Yorumu!
Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Yasemin Sakallıoğlu'nun Esprili Yorumu!
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini ünlüler de izledi. Önce Edis'in yorumu sonra da komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun yorumu gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti 7 Haziran akşamı efsane bir bölüm ile ekranlara ara verdi. Bomba gibi geçen sezon finali bölümü hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından!
Hepimiz ekranlara kitlenmişken ünlülerden de Kızılcık Şerbosu izleyenler ifşalandı. Dayanamayıp bölüm hakkında yorum yapanlar güldürdü.
Önce Edis'in tweet'i gündem oldu. Alev'in kafası atınca Berlin'e uçmasına güldüren bir yorumda bulunmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Bahar'a konuk oyuncu olarak katılan komedyen Yasemin Sakallıoğlu da Şerbo tayfadan olduğunu açıkladı.
Sakallıoğlu'nun güldüren Kızılcık Şerbeti sezon finali yorumu gündem oldu.
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Ev birbirine girmişken kalbini tutan Apo gözlerden kaçmadı. Ama adam kaostan kendi derdini unuttu. İşte o komik yorum:
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