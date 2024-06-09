Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Yasemin Sakallıoğlu'nun Esprili Yorumu!

Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Yasemin Sakallıoğlu'nun Esprili Yorumu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 14:04

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini ünlüler de izledi. Önce Edis'in yorumu sonra da komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun yorumu gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti 7 Haziran akşamı efsane bir bölüm ile ekranlara ara verdi. Bomba gibi geçen sezon finali bölümü hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından!

Kızılcık Şerbeti 7 Haziran akşamı efsane bir bölüm ile ekranlara ara verdi. Bomba gibi geçen sezon finali bölümü hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından!

Hepimiz ekranlara kitlenmişken ünlülerden de Kızılcık Şerbosu izleyenler ifşalandı. Dayanamayıp bölüm hakkında yorum yapanlar güldürdü.

Hepimiz ekranlara kitlenmişken ünlülerden de Kızılcık Şerbosu izleyenler ifşalandı. Dayanamayıp bölüm hakkında yorum yapanlar güldürdü.

Önce Edis'in tweet'i gündem oldu. Alev'in kafası atınca Berlin'e uçmasına güldüren bir yorumda bulunmuştu.

Önce Edis'in tweet'i gündem oldu. Alev'in kafası atınca Berlin'e uçmasına güldüren bir yorumda bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Bahar'a konuk oyuncu olarak katılan komedyen Yasemin Sakallıoğlu da Şerbo tayfadan olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Bahar'a konuk oyuncu olarak katılan komedyen Yasemin Sakallıoğlu da Şerbo tayfadan olduğunu açıkladı.

Sakallıoğlu'nun güldüren Kızılcık Şerbeti sezon finali yorumu gündem oldu.

Sakallıoğlu'nun güldüren Kızılcık Şerbeti sezon finali yorumu gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ev birbirine girmişken kalbini tutan Apo gözlerden kaçmadı. Ama adam kaostan kendi derdini unuttu. İşte o komik yorum:

Ev birbirine girmişken kalbini tutan Apo gözlerden kaçmadı. Ama adam kaostan kendi derdini unuttu. İşte o komik yorum:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın