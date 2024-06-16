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Pınar Deniz'in En Sevdiği Filmleri Açıkladığı Röportaj Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

Pınar Deniz'in En Sevdiği Filmleri Açıkladığı Röportaj Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 17:36

Oyuncu Pınar Deniz bir röportajında 'En sevdiğiniz üç film?' sorusuna yanıt verdi. Sosyal medyada o filmler izleyenlerden eleştiri aldı.

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En son Yargı dizisiyle kalplerimizde taht kuran Pınar Deniz'i ekranlarda göremiyoruz ama sosyal medyada yakaladık!

En son Yargı dizisiyle kalplerimizde taht kuran Pınar Deniz'i ekranlarda göremiyoruz ama sosyal medyada yakaladık!

Yargı'nın efsane finalinin ardından güzel oyuncu kendisiyle ilgili verdiği bir röportaj ile dikkat çekti.

Yargı'nın efsane finalinin ardından güzel oyuncu kendisiyle ilgili verdiği bir röportaj ile dikkat çekti.

Deniz'e katıldığı bir davette "En sevdiğiniz üç film nedir?" diye sorulunca o da samimiyetle yanıt verdi ancak izleyenlere yaranamadı.

Deniz'e katıldığı bir davette "En sevdiğiniz üç film nedir?" diye sorulunca o da samimiyetle yanıt verdi ancak izleyenlere yaranamadı.

Deniz'in yanıtlarını popüler bulmayanlar eleştirirken diğerleri de eleştirenlere yorum yazdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?

Deniz'in yanıtlarını popüler bulmayanlar eleştirirken diğerleri de eleştirenlere yorum yazdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?

İşte, eleştiriye neden olan o yanıt:

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İşte kullanıcıların yorumları...

İşte kullanıcıların yorumları...
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