Pınar Deniz'in En Sevdiği Filmleri Açıkladığı Röportaj Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!
Pınar Deniz'in En Sevdiği Filmleri Açıkladığı Röportaj Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!
Oyuncu Pınar Deniz bir röportajında 'En sevdiğiniz üç film?' sorusuna yanıt verdi. Sosyal medyada o filmler izleyenlerden eleştiri aldı.
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En son Yargı dizisiyle kalplerimizde taht kuran Pınar Deniz'i ekranlarda göremiyoruz ama sosyal medyada yakaladık!
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Yargı'nın efsane finalinin ardından güzel oyuncu kendisiyle ilgili verdiği bir röportaj ile dikkat çekti.
Deniz'e katıldığı bir davette "En sevdiğiniz üç film nedir?" diye sorulunca o da samimiyetle yanıt verdi ancak izleyenlere yaranamadı.
Deniz'in yanıtlarını popüler bulmayanlar eleştirirken diğerleri de eleştirenlere yorum yazdı. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?
İşte, eleştiriye neden olan o yanıt:
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İşte kullanıcıların yorumları...
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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