Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Hakkındaki İddialara Feyza Altun'dan Destek!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Hakkındaki İddialara Feyza Altun'dan Destek!
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya hakkındaki iddialara yanıt vermişti. Feyza Altun iddiaları ortaya atan hesaba sert çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, dün akşam bomba bir iddia ile gündeme geldi.
Daha önce Bahar dizisinde Demet Evgar'ın sorun çıkardığını yazan hesap Alasya hakkında da "Oyuncu tokatladı" diye yazdı.
Alasya, bu iddialara X hesabından yanıt verdi. Orel Deniz adlı kullanıcı ile arasında atışma başlayınca ortalık karıştı.
Orel Deniz'in öyle duydum, diye yazması üzerine Alasya "Ben de sizin sapık olduğunuzu duydum" diye yazdı.
"Mahkemeye verin, orada konuşalım" diyen iddia sahibi ile diyaloğa Avukat Feyza Altun da dahil oldu.
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Altun, "Verelim bakalım. En azından iddia ettiğinizi ispat edemezseniz tekzip yayınlamazsanız davaya gider zaten" diyerek Alasya'ya destek çıktı.
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