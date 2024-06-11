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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Hakkındaki "Oyuncu Tokatladı" İddialarına Sert Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Hakkındaki "Oyuncu Tokatladı" İddialarına Sert Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 23:39

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakteriyle çok sevilen Evrim Alasya, hakkındaki 'oyuncu tokatladı' iddialarına sert çıktı!

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Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, son günlerde verdiği röportajla gündeme geliyordu.

Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, son günlerde verdiği röportajla gündeme geliyordu.

Hayalindeki evliliği açıklayan Evrim Alasya, erkeklere karşı beklentisini de dile getirdi.

Hayalindeki evliliği açıklayan Evrim Alasya, erkeklere karşı beklentisini de dile getirdi.

Detayları burada bulabilirsiniz:

Alasya'nın bu sözleri üzerine Orel Deniz, Evrim Alasya'nın daha önce bir oyuncuyu tokatladığını iddia etti.

Alasya'nın bu sözleri üzerine Orel Deniz, Evrim Alasya'nın daha önce bir oyuncuyu tokatladığını iddia etti.
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Bunun üzerine Evrim Alasya iddiaları sert bir dille yanıtladı.

Bunun üzerine Evrim Alasya iddiaları sert bir dille yanıtladı.
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Ardından aralarındaki konuşma ve iddialar daha da alevlendi...

Ardından aralarındaki konuşma ve iddialar daha da alevlendi...
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Siz bu iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz bu iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Orel Deniz'in iddiaları üzerine Evrim Alasya kendisine "Sapık olduğunuzu duydum" dedi.

Orel Deniz'in iddiaları üzerine Evrim Alasya kendisine "Sapık olduğunuzu duydum" dedi.
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Alasya'nın bu sözlerini Orel Deniz'in eşcinsel olması sebebiyle söylediği iddia edildi ve tepki çekti.

Alasya'nın bu sözlerini Orel Deniz'in eşcinsel olması sebebiyle söylediği iddia edildi ve tepki çekti.
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Osman Elmallı

helal olsun ibneliğin sapıklık olduğunu dile getirmiş

Osman Elmallı

evrim alasya ibnesever değilmiş

Uğur Balaban

Sonda Evrim Alasya, kendisine sette birilerini dövdüğünü duyduğunu iddia eden "yazar"a aynı şekilde "iddia" olduğunu belirterek yazmış. Homofobi falan diyip,... Devamını Gör