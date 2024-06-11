Müge Anlı'da Kıyma Makinesinden Ceset Çektiği İddia Edilen Aile, Lahmacun Yiyerek İddiaları Yalanladı!
Müge Anlı'da Kıyma Makinesinden Ceset Çektiği İddia Edilen Aile, Lahmacun Yiyerek İddiaları Yalanladı!
Müge Anlı'da geçtiğimiz haftadan bu yana ortalığı karıştıran ve şok etkisi yaratan cinayetle ilgili gelişme yaşandı. Bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektirdikleri iddia edilen aile, iddiaları yalanlamak için lahmacun yediler!
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Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi şoke eden bir cinayet iddiası ortaya atılmıştı. Mehmet Çolak'ın kayıp eşi Güllü'yü arama çabasıyla başlayan olayda, Güllü kısa sürede bulunmuştu.
Eşi Mehmet tarafından şiddet gördüğü ve istismar edildiğini dile getiren Güllü Çolak, bambaşka iddialara maruz kalmıştı.
Bu gündemi derinden sarsan iddianın ardından da ailenin artık et yiyemediğini, makinede kıyma çektirdiklerinde kendilerinin o etleri yemeyip dışarı sattıklarını söylemişti.
Midelerinin bulandığı iddia edilen aile, iddiaları yalanlamak için kıymayla yapılan lahmacunları yedi.
Bu son derece ilginç yalanlama sırasında yaşlı kadını öksürük tutması dikkatlerden kaçmadı.
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O anları aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
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