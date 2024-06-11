Kadro Fena Halde Devleşiyor: Efsane Oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Dahil Oluyor!

Sezon finaliyle adeta bomba etkisi yaratan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerini izlemek için ne yazık ki eylül ayına kadar beklemek zorunda kalacağız. Dört oyuncunun ayrıldığı diziye yeni sezon için beş oyuncunun dahil olacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Meri rolüyle dahil olacak oyuncunun kim olduğu netleşti!