Kadro Fena Halde Devleşiyor: Efsane Oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Dahil Oluyor!
Kadro Fena Halde Devleşiyor: Efsane Oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Dahil Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Sezon finaliyle adeta bomba etkisi yaratan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerini izlemek için ne yazık ki eylül ayına kadar beklemek zorunda kalacağız. Dört oyuncunun ayrıldığı diziye yeni sezon için beş oyuncunun dahil olacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Meri rolüyle dahil olacak oyuncunun kim olduğu netleşti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sezon finalleriyle ünlü Kızılcık Şerbeti'nde ikinci sezon finali de yine efsane geçti. O kadar üst üste olay yaşandı ki yeni sezonda neler yaşanacağını tahmin bile edemiyoruz.
Eylül ayına kadar nasıl bekleyeceğimizi tahmin edemediğimiz dizide bu bomba gibi bölümle birlikte birçok oyuncu veda etti.
Bu kadar kayıpla ikinci sezonu nasıl döndüreceğimizi bilemediğimiz Kızılcık Şerbeti'ne beş yeni oyuncunun dahil olacağı açıklanarak yüreğimize su serpilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci sezonda diziye dahil olacak isimlerden biri Şebnem Bozoklu.
Ünlü oyuncu dizide Kıvılcım'ın İzmir'den gelen kuzeni Meri'ye hayat verecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın