Doktorun Paylaşımında Görüldü: Survivor'ın 2. Finalisti İfşa Oldu!
Doktorun Paylaşımında Görüldü: Survivor'ın 2. Finalisti İfşa Oldu!
Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan Karacakaya olurken, İstanbul finalini garantileyecek diğer isimler merak konusu olmuştu. Survivor doktorunun sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf, ikinci finalistin ifşalandığı iddialarını körükledi.
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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da sona doğru yaklaştık.
Yarışmacı sayısının 5'e kadar düştüğü yarışmada artık finalistler belirlenirken, ilk finalist düellolarla belli olmuştu.
Batuhan'ın Atakan'la yarışması sonrasında ilk finalist olduğu yarışmada ikinci finalist büyük merak uyandırırken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ikinci finalistin ifşa olduğu iddia edildi.
Survivor doktorunun Batuhan ve Nefise'yle fotoğraf paylaşmasıyla Nefise'nin boynundaki kolyeye dikkat çeken izleyiciler, böylece Nefise'nin 2. finalist olduğunu tespit etti.
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