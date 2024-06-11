Joker Hakkını Kullandı: Milyoner'deki Müge Anlı Sorusu Yarışmacıya Zor Anlar Yaşattı!

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e bu defa Müge Anlı damgasını vurdu. Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programındaki bir olayın sorulduğu yarışmada yarışmacı epey zorlanırken, joker hakkını kullanarak zorlukla yanıt vermeyi başardı.