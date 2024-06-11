Joker Hakkını Kullandı: Milyoner'deki Müge Anlı Sorusu Yarışmacıya Zor Anlar Yaşattı!
Joker Hakkını Kullandı: Milyoner'deki Müge Anlı Sorusu Yarışmacıya Zor Anlar Yaşattı!
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e bu defa Müge Anlı damgasını vurdu. Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programındaki bir olayın sorulduğu yarışmada yarışmacı epey zorlanırken, joker hakkını kullanarak zorlukla yanıt vermeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de ekranların fenomen programı Müge Anlı hakkındaki soru gündem oldu.
Yarışmaya katılan genç kadın güzel bir ilerleme kaydederken, 100 bin TL değerindeki soruda Müge Anlı'da işlenen bir olayın sorulmasıyla zor anlar yaşadı.
Tatil için gittiği Balıkesir/ Altınoluk'ta evcil hayvanının kaçmasıyla Müge Anlı'ya başvuran Ayşe Teyze'nin Maviş isimli evcil hayvanının ne olduğunun sorulduğu soruda yarışmacı çift cevap hakkını kullandı.
İkinci cevap hakkında muhabbet kuşu diyerek doğru yanıtı veren yarışmacı zor anlar yaşarken, 90 yaşındaki Ayşe Teyze ve kuşu Maviş akıllara tekrardan geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın