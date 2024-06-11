Görüş Bildir
Haberler
TV
Joker Hakkını Kullandı: Milyoner'deki Müge Anlı Sorusu Yarışmacıya Zor Anlar Yaşattı!

Joker Hakkını Kullandı: Milyoner'deki Müge Anlı Sorusu Yarışmacıya Zor Anlar Yaşattı!

Müge Anlı Kim Milyoner Olmak İster
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 09:15

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e bu defa Müge Anlı damgasını vurdu. Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programındaki bir olayın sorulduğu yarışmada yarışmacı epey zorlanırken, joker hakkını kullanarak zorlukla yanıt vermeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de ekranların fenomen programı Müge Anlı hakkındaki soru gündem oldu.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de ekranların fenomen programı Müge Anlı hakkındaki soru gündem oldu.

Yarışmaya katılan genç kadın güzel bir ilerleme kaydederken, 100 bin TL değerindeki soruda Müge Anlı'da işlenen bir olayın sorulmasıyla zor anlar yaşadı.

Yarışmaya katılan genç kadın güzel bir ilerleme kaydederken, 100 bin TL değerindeki soruda Müge Anlı'da işlenen bir olayın sorulmasıyla zor anlar yaşadı.

Tatil için gittiği Balıkesir/ Altınoluk'ta evcil hayvanının kaçmasıyla Müge Anlı'ya başvuran Ayşe Teyze'nin Maviş isimli evcil hayvanının ne olduğunun sorulduğu soruda yarışmacı çift cevap hakkını kullandı.

Tatil için gittiği Balıkesir/ Altınoluk'ta evcil hayvanının kaçmasıyla Müge Anlı'ya başvuran Ayşe Teyze'nin Maviş isimli evcil hayvanının ne olduğunun sorulduğu soruda yarışmacı çift cevap hakkını kullandı.

İkinci cevap hakkında muhabbet kuşu diyerek doğru yanıtı veren yarışmacı zor anlar yaşarken, 90 yaşındaki Ayşe Teyze ve kuşu Maviş akıllara tekrardan geldi.

İkinci cevap hakkında muhabbet kuşu diyerek doğru yanıtı veren yarışmacı zor anlar yaşarken, 90 yaşındaki Ayşe Teyze ve kuşu Maviş akıllara tekrardan geldi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın