Atakan mı Batuhan mı? Survivor'ın 1. Finalisti Belli Oldu!
Atakan mı Batuhan mı? Survivor'ın 1. Finalisti Belli Oldu!
Survivor All Star'ın büyük finaline sayılı günler kala, tamamen güce dayalı bu yarışta ilk finalist belli oldu. 5 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği gecede Batuhan ve Atakan arasındaki yarış dikkat çekerken, bu savaşı kim kazandı?
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Bugüne kadar izlediğimiz en olaylı sezonlardan birinin bitmesine sayılı günler kaldı.
Tamamen güce dayalı olan Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacıların mücadelesiyle 1. finalist doğrudan belirlenirken, bu yarışta nefeslerimizi tuttuk.
5 yarışmacının yarışını soluksuz izlediğimiz gecede iddialı yarışmacılar Batuhan ve Atakan son ikiye kalırlarken, son oyunda 1. finalist belli oldu.
2-2 devam eden yarışta son sayısı Batuhan'ın almasıyla skor 3-2 oldu ve Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'ın ilk finalisti olmaya hak kazandı.
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