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Partneri Diziden Ayrılmıştı! Melisa Döngel Kirli Sepeti'ne Veda mı Ediyor?

Partneri Diziden Ayrılmıştı! Melisa Döngel Kirli Sepeti'ne Veda mı Ediyor?

Kirli Sepeti Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 11:49

NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin sezon finali bölümüyle beraber dizide yaprak dökümü yaşanırken, Aylin'i canlandıran Melisa Döngel'in de kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş bu iddialara yanıt verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti, aldığı reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemiş ve geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.

NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti, aldığı reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemiş ve geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.

Halil İbrahim Ceyhan, Serhat Kılıç ve Gözde Seda Altuner'in kadrosundan ayrıldığı dizide resmen yaprak dökümü yaşanırken, Ceyhan'ın ayrılığı sonrası akıllara Melisa Döngel gelmişti.

Halil İbrahim Ceyhan, Serhat Kılıç ve Gözde Seda Altuner'in kadrosundan ayrıldığı dizide resmen yaprak dökümü yaşanırken, Ceyhan'ın ayrılığı sonrası akıllara Melisa Döngel gelmişti.

Kirli Sepeti'nde partner olan ikiliden Ceyhan'ın gitmesinin üzerine Melisa Döngel'in de kadrodan ayrılacağı iddiaları havada uçuşurken, beklenen açıklama Birsen Altuntaş'tan geldi.

Kirli Sepeti'nde partner olan ikiliden Ceyhan'ın gitmesinin üzerine Melisa Döngel'in de kadrodan ayrılacağı iddiaları havada uçuşurken, beklenen açıklama Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağustos'un son günlerinde sete çıkmaya hazırlanan Kirli Sepeti'nde Melisa Döngel'in canlandırdığı Aylin karakterinin hikâyesi devam edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağustos'un son günlerinde sete çıkmaya hazırlanan Kirli Sepeti'nde Melisa Döngel'in canlandırdığı Aylin karakterinin hikâyesi devam edecek.

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