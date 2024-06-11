Partneri Diziden Ayrılmıştı! Melisa Döngel Kirli Sepeti'ne Veda mı Ediyor?
Partneri Diziden Ayrılmıştı! Melisa Döngel Kirli Sepeti'ne Veda mı Ediyor?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin sezon finali bölümüyle beraber dizide yaprak dökümü yaşanırken, Aylin'i canlandıran Melisa Döngel'in de kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş bu iddialara yanıt verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti, aldığı reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemiş ve geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.
Halil İbrahim Ceyhan, Serhat Kılıç ve Gözde Seda Altuner'in kadrosundan ayrıldığı dizide resmen yaprak dökümü yaşanırken, Ceyhan'ın ayrılığı sonrası akıllara Melisa Döngel gelmişti.
Kirli Sepeti'nde partner olan ikiliden Ceyhan'ın gitmesinin üzerine Melisa Döngel'in de kadrodan ayrılacağı iddiaları havada uçuşurken, beklenen açıklama Birsen Altuntaş'tan geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağustos'un son günlerinde sete çıkmaya hazırlanan Kirli Sepeti'nde Melisa Döngel'in canlandırdığı Aylin karakterinin hikâyesi devam edecek.
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