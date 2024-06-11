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Yunus Emre'nin Survivor'dan Elenmesine Eşi Beria'dan Yorum Gecikmedi!

Yunus Emre'nin Survivor'dan Elenmesine Eşi Beria'dan Yorum Gecikmedi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 09:46

Survivor All Star'da finale sayılı günler kala elenen isim Yunus Emre oldu. Yunus Emre'nin adaya veda etmesinin ardından eşi Beria'dan yorum gecikmedi.

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Survivor All Star'ın büyük finaline çok az bir zaman kaldı ve yarışmacı sayısı 5'e düştü.

Survivor All Star'ın büyük finaline çok az bir zaman kaldı ve yarışmacı sayısı 5'e düştü.

Son 6'ya kalan yarışmacılar arasında yapılan düelloda Seda ve Yunus Emre'nin kıran kırana çekişmesi heyecanı üst seviyeye taşırken, elenen isim kıl payıyla Yunus Emre olmuştu.

Son 6'ya kalan yarışmacılar arasında yapılan düelloda Seda ve Yunus Emre'nin kıran kırana çekişmesi heyecanı üst seviyeye taşırken, elenen isim kıl payıyla Yunus Emre olmuştu.

Yunus Emre'nin vedasıyla beraber yarışmacılar 5'e inerken, Emre'nin bu şoke eden vedasına karısı Beria'dan yanıt gecikmedi.

Yunus Emre'nin vedasıyla beraber yarışmacılar 5'e inerken, Emre'nin bu şoke eden vedasına karısı Beria'dan yanıt gecikmedi.

Survivor boyunca yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Beria Özden, eşinin elenmesinin arkasındaki en büyük nedenin aldığı cezalar, yaşanan kaoslar ve yıldırmalar olduğunun altını çizdi.

Survivor boyunca yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan Beria Özden, eşinin elenmesinin arkasındaki en büyük nedenin aldığı cezalar, yaşanan kaoslar ve yıldırmalar olduğunun altını çizdi.

İşte Beria'nın Yunus Emre paylaşımı:

İşte Beria'nın Yunus Emre paylaşımı:

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