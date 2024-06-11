Survivor'da Nefise'nin Kendi Kendine Dertleştiği Anlar Gündem Oldu!
Survivor'da Nefise'nin Kendi Kendine Dertleştiği Anlar Gündem Oldu!
Survivor All Star'daki zorlu mücadelenin sonuna çok az bir zaman kalırken, yarışmacılar arasındaki rekabet de artıyor. Hızla oynanan düellolarla yarışmacı sayısı giderek azalırken, favori yarışmacılardan Nefise'nin kendi kendine dertleştiği anlar gündem oldu.
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Survivor All Star'da büyük finale çok az bir zaman kalırken, yarışmacı sayısı da bir o kadar azaldı.
Son 5 kişinin kaldığı yarışta artık finalistler belirlenirken, iddialı yarışmacılardan Nefise'nin halleri kısa sürede gündem oldu.
Atakan ve Seda'nın karşılaşmasını izleyen Nefise'nin benche tek başına oturup kendi kendine dertleştiği anlar kısa sürede viral oldu.
"Buralar bir araya çok doluydu. Sığamıyorduk biliyor musun?" diyerek "hayali arkadaşıyla" konuşan Nefise bu halleriyle Survivor'a damga vurdu.
İşte Nefise'nin o anları:
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beni siz delirttiniz evet evet siz delirttiniz 😂
kız kendi kendine niye konusuyorsun delimisin😂😂😂