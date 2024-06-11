Survivor'da Nefise'nin Kendi Kendine Dertleştiği Anlar Gündem Oldu!

Survivor All Star'daki zorlu mücadelenin sonuna çok az bir zaman kalırken, yarışmacılar arasındaki rekabet de artıyor. Hızla oynanan düellolarla yarışmacı sayısı giderek azalırken, favori yarışmacılardan Nefise'nin kendi kendine dertleştiği anlar gündem oldu.