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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Kapıyı Bacayı İndirdiği Sahnenin Kamera Arkası!

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Kapıyı Bacayı İndirdiği Sahnenin Kamera Arkası!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 17:21

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde karısıyla amcasının ilişkisini öğrenen Fatih'in kapıyı bacayı kırdığı sahnenin kamera arkası paylaşıldı.

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Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ortalık karışmıştı. Görkem ile Ömer'in ilişkisini patlatan Nilay gibi dört köşe izleyenler için kamer arkası geldi.

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ortalık karışmıştı. Görkem ile Ömer'in ilişkisini patlatan Nilay gibi dört köşe izleyenler için kamer arkası geldi.

Dizide amcasıyla karısının ilişkisini öğrenen Fatih, önce inanmadı. Sonra dudak dudağa fotoğraflarını görünce yeri göğü inletti.

Dizide amcasıyla karısının ilişkisini öğrenen Fatih, önce inanmadı. Sonra dudak dudağa fotoğraflarını görünce yeri göğü inletti.

Görkem neyse ki odasına kaçtı ama Fatih'in hışımından kurtulamadı. Fatih kapıları yumrukladı, tekmeledi. Ortalık iyiden iyiye karıştı.

Görkem neyse ki odasına kaçtı ama Fatih'in hışımından kurtulamadı. Fatih kapıları yumrukladı, tekmeledi. Ortalık iyiden iyiye karıştı.

Doğukan Güngör'ün o anlardaki oyunculuğu çok konuşulmuştu. O anların kamer arkası paylaşıldı.

Doğukan Güngör'ün o anlardaki oyunculuğu çok konuşulmuştu. O anların kamer arkası paylaşıldı.

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