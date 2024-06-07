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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Hayalindeki Evliliği Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Hayalindeki Evliliği Anlattı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 00:24

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Daha önce Güneşin Kızları ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alarak başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettiren Evrim Alasya güncelde Kızılcık Şerbeti adlı televizyon dizisinde 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.

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Saba Tümer'in Youtube kanalına konuk olan Evrim Alasya, kendisine yöneltilen ''Sınırların özel hayatına yansıyor mu?'' sorusunu yanıtladı.

Saba Tümer'in Youtube kanalına konuk olan Evrim Alasya, kendisine yöneltilen ''Sınırların özel hayatına yansıyor mu?'' sorusunu yanıtladı.

''Herkesin kendi alanı olmalı'' diyen Alasya, ilişkide iki tarafın da birbirini özlemesinin önemli bir faktör olduğundan bahsetti.

''Herkesin kendi alanı olmalı'' diyen Alasya, ilişkide iki tarafın da birbirini özlemesinin önemli bir faktör olduğundan bahsetti.

İşte o anlar;

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