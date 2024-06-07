7 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinden sonra bir daha görüşmedikleri iddia edilen Beren Saat ve Hazal Kaya 15 yıl sonra Instagram'dan takipleşti. Hazal Kaya, Saat ile neden bu kadar yıl sonra takipleştiği sorusunu yanıtladı.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme gelen Bahar dizisinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'ndan ihanet itirafı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın X hesabından yaptığı fuhuş operasyonu yorumundaki 'cüce' benzetmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun yeni saç stili gündem oldu. Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
Nurseli İdiz, hayatı film olsa hangi ünlünün oynamasını isteyeceğini açıkladı!
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Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya bu sefer de Müge Dağıstanlı'yı hedef aldığı paylaşımı ile gündeme geldi.
40 yılda bir sosyal medya kullanmasıyla meşhur Çağatay Ulusoy eski sevgilisi Duygu Sarışın'ın fotoğrafını beğenince takipçileri "aşk yeniden mi doğuyor?" dedi.
Gündeme son zamanlarda estetik işlemleriyle ve sahne performanslarıyla gelen Selen Görgüzel ev sahibinden şikayetçi oldu. Uyurken evine polis gönderildiğini iddia eden isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Harbiye konserine alkollü çıkan Serdar Ortaç seyirciden aldığı tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla alkolü bırakacağını söylemişti. Sözünü tutamayan Ortaç "bu işi bırakacağım" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz gece Bodrum'da eğlenmeye çıkan ve birbirinden olay pozlarıyla düşman çatlatan Başak Dizer & Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk çiftine, bugün Alina Boz ve Umut Evirgen de katıldı.
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