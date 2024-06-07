Ev Sahibiyle Yaşadığı Problemle Gündeme Gelen Selen Görgüzel Uyurken Evine Polis Gönderildiğini İddia Etti

'Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip arabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler yaptırdıkları mesajlar ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerinden şikayetçiyim.'