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Ev Sahibiyle Yaşadığı Problemle Gündeme Gelen Selen Görgüzel Uyurken Evine Polis Gönderildiğini İddia Etti

Ev Sahibiyle Yaşadığı Problemle Gündeme Gelen Selen Görgüzel Uyurken Evine Polis Gönderildiğini İddia Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 17:10

Gündeme son zamanlarda estetik işlemleriyle ve sahne performanslarıyla gelen Selen Görgüzel ev sahibinden şikayetçi oldu. Uyurken evine polis gönderildiğini iddia eden isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yüz gerdirme işlemiyle ve değişimiyle gündeme damgasını vuran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Selen Görgüzel son olarak fiziğiyle konuşulmuştu.

Yüz gerdirme işlemiyle ve değişimiyle gündeme damgasını vuran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Selen Görgüzel son olarak fiziğiyle konuşulmuştu.

Popo estetiği iddialarını sürekli yalanlayan Selen Görgüzel, dansları ve fiziğinden sonra ev sahibiyle yaşadığı problemle anıldı.

Popo estetiği iddialarını sürekli yalanlayan Selen Görgüzel, dansları ve fiziğinden sonra ev sahibiyle yaşadığı problemle anıldı.

Detaylardan burada bahsetmiştik👇

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi" açıklamasında bulundu.

Ev sahibi tarafından kendisine dava açılan Görgüzel, davanın reddini istemiş fakat mahkeme sonucunda davayı kaybetmişti. Ortaköy'de havuzlu bir villada 20 bin TL kirayla oturan ismin evinden çıkarılmasına karar verilmişti.

Ev sahibi tarafından kendisine dava açılan Görgüzel, davanın reddini istemiş fakat mahkeme sonucunda davayı kaybetmişti. Ortaköy'de havuzlu bir villada 20 bin TL kirayla oturan ismin evinden çıkarılmasına karar verilmişti.

Sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığı'na seslenen Görgüzel ev sahibinden şikayetçi oldu.

Sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığı'na seslenen Görgüzel ev sahibinden şikayetçi oldu.

'Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip arabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler yaptırdıkları mesajlar ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerinden şikayetçiyim.'

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emre54

Yeni bir demet akalın doğuyor

Engin Türk

Ev sahibi de belki yanlış yapmıştır da, insan Ortaköy'de havuzlu villaya 20 bin lira vermeye de utanır yani. Bir yanda enflasyondan yararlanan fırsatçı ev sa... Devamını Gör

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