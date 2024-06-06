Kalça Estetiği İddialarını Yalanlayan Selen Görgüzel Bikinili Görüntülenince Yine Kendine Hakim Olamadı
Kalça Estetiği İddialarını Yalanlayan Selen Görgüzel Bikinili Görüntülenince Yine Kendine Hakim Olamadı
Gerek açıklamaları gerekse danslarıyla dillerden düşmeyen Selen Görgüzel popsunun estetik ya da olduğu yöndeki iddialara cevap vermekten bir an olsun vazgeçmiyor. Bikili pozları paylaşılan Görgüzel'in yine kendi kendini Jennifer Lopez'e benzetmesi kelimeleri kifayetsiz bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan'la 8 yıllık evliliğini 2022'de sonlandıran Selen Görgüzel ilk olarak oyunculuğa, ardından da şarkıcılığa geçiş yaptı. Durum böyle olunca kendisi magazinin dikkat çeken isimlerinden oldu.
Erkek sperminin yüze çok iyi geldiğini iddia eden, anne sütü içtiğini söyleyen Görgüzel yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor.
Sosyal medya kullanıp da Selen Görgüzel'in kendine has tuhaf danslarına da denk gelmeyen yoktur. Tabii olay olan kombinilerini de...
Kalçasıyla da bir türlü derdi bitmediğini söyleyebileceğimiz Görgüzel bir takipçisinden gelen "popo da yapılmış" yorumuna verdiği ""Cuma tuvalette kadınlar elledi yapılı mı diye? Ben küçülsün diye uğraşıyorum" açıklamasıyla olay olmuştu.
Umut Ünver'in haberine göre, havaların ısınmasıyla kendisini Bodrum’a serin sularan bırakan Selen Görgüzel plajda bikinili haliyle görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Popo estetiği iddialarını sürekli yalanlayan Selen Görgüzel bu fotoğrafını görünce kayıtsız kalamadı. Kalçasıyla ikon olan Jennifer Lopez'den yardım isteyen Görgüzel, Türk olduğu için kalçasına "dolgu" dendiğini söyledi.
"Bronx’da doğsam woww" diyen Selen Görgüzel'in Instagram yorumu da gündem oldu elbette.
Ünlü isim "#sezonaçıldı çok güzel bir yaz olsun ☀️" notuyla da havuzdan bir karesini yayınlamayı da eksik etmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın