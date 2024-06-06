Kalça Estetiği İddialarını Yalanlayan Selen Görgüzel Bikinili Görüntülenince Yine Kendine Hakim Olamadı

Gerek açıklamaları gerekse danslarıyla dillerden düşmeyen Selen Görgüzel popsunun estetik ya da olduğu yöndeki iddialara cevap vermekten bir an olsun vazgeçmiyor. Bikili pozları paylaşılan Görgüzel'in yine kendi kendini Jennifer Lopez'e benzetmesi kelimeleri kifayetsiz bıraktı.