Yolun Sonu Denmişti: Boşanacakları İddia Edilen Jess Molho ile Zeynep Molho'dan İyi Haber Geldi!
Yolun Sonu Denmişti: Boşanacakları İddia Edilen Jess Molho ile Zeynep Molho'dan İyi Haber Geldi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; boşanacakları iddia edilen Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho'dan sevenlerini mutlu eden bir haber geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sihirli Annem dizisiyle gönüllerimize taht kuran, şu sıralar magazin programında Demet Akalın'la sunuculuk yapan Jess Molho özel hayatıyla gündemde.
Geçtiğimiz günlerde 2002 yılında evlendiği Zeynep Molho ile boşanacakları iddiasıyla öne çıkan ünlü sunucunun eşiyle ruhen ve fikren anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.
Jess Molho'nun ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle yönetmen eşine boşanma davası açtığı yönündeki haberler manşetlere taşınmıştı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan Jess'in geçtiğimiz gün mahkemeye başvurarak davasından vazgeçtiğine dair bir dilekçe sunduğu ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; verilen dilekçede, hem Jess Molho hem de Zeynep Molho arasında yaşanan uyuşmazlığın anlaşma ile sonuçlandığı ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Molho ikilisinin boşanma kararlarından karşılıklı olarak vazgeçtiğinin de belirtilmesi üzerine gereğini yapan mahkeme, çiftin boşanma davasının feragat nedeniyle reddine karar verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın