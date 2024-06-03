Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış: Jess Molho ile Zeynep Molho Boşanıyor!
Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış: Jess Molho ile Zeynep Molho Boşanıyor!
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Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği 'Eda'nın karakterinin eşi 'Yavuz'a hayat vererek gönüllere taht kuran Jess Molho, şu sıralar Demet Akalın'la beraber Gel Konuşalım programını sunuyor.
Oyunculuk kariyerinde pek şansı gülmeyen ancak sunuculuğuyla büyük beğeni toplayan Jess Molho uzun zamanın ardından ilk defa özel hayatıyla gündeme geldi.
2002 yılında evlenen nikah masasına oturduğu yönetmen eşi Zeynep Molho'dan boşanma kararı alan Jess Molho, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Molho, eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardığını da belirtti. Dilekçesinde medeni şekilde ayrılmak istediklerini ifade eden ünlü sunucu ve eşi mahkemeye ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.
Protokolde yer alan ifadelere göre; Jess ve Zeynep Molho çiftinin 16 ve 14 yaşlarındaki Tibet ve Maya adındaki iki çocuklarının velayetleri kurulu düzenlerinin bozulması için babada kalacak.
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Boşanmanın ardından velayetleri babaları Jess Molho'ya verildikten sonra, anne Zeynep Molho'yla çocuklar arasında da kişisel ilişki tesisi sağlanacak.
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