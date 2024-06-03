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Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış: Jess Molho ile Zeynep Molho Boşanıyor!

Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış: Jess Molho ile Zeynep Molho Boşanıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.06.2024 - 11:09

Son dönemlerde sunucu kimliğiyle karşımıza çıkan Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho'nun 22 yıllık evliliğinin bittiği haberi gündeme bomba gibi düştü!

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Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği 'Eda'nın karakterinin eşi 'Yavuz'a hayat vererek gönüllere taht kuran Jess Molho, şu sıralar Demet Akalın'la beraber Gel Konuşalım programını sunuyor.

Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği 'Eda'nın karakterinin eşi 'Yavuz'a hayat vererek gönüllere taht kuran Jess Molho, şu sıralar Demet Akalın'la beraber Gel Konuşalım programını sunuyor.

Molho daha sonra 'Dadı', 'Çocuklar Duymasın', 'Yaprak Dökümü' ve 'Kardeş Payı' gibi dizilerde de rol almış ancak hep yan karakterlere hayat vermişti.

Oyunculuk kariyerinde pek şansı gülmeyen ancak sunuculuğuyla büyük beğeni toplayan Jess Molho uzun zamanın ardından ilk defa özel hayatıyla gündeme geldi.

Oyunculuk kariyerinde pek şansı gülmeyen ancak sunuculuğuyla büyük beğeni toplayan Jess Molho uzun zamanın ardından ilk defa özel hayatıyla gündeme geldi.

2002 yılında evlenen nikah masasına oturduğu yönetmen eşi Zeynep Molho'dan boşanma kararı alan Jess Molho, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açtı.

2002 yılında evlenen nikah masasına oturduğu yönetmen eşi Zeynep Molho'dan boşanma kararı alan Jess Molho, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Molho, eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardığını da belirtti. Dilekçesinde medeni şekilde ayrılmak istediklerini ifade eden ünlü sunucu ve eşi mahkemeye ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Molho, eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardığını da belirtti. Dilekçesinde medeni şekilde ayrılmak istediklerini ifade eden ünlü sunucu ve eşi mahkemeye ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.

Protokolde yer alan ifadelere göre; Jess ve Zeynep Molho çiftinin 16 ve 14 yaşlarındaki Tibet ve Maya adındaki iki çocuklarının velayetleri kurulu düzenlerinin bozulması için babada kalacak.

Protokolde yer alan ifadelere göre; Jess ve Zeynep Molho çiftinin 16 ve 14 yaşlarındaki Tibet ve Maya adındaki iki çocuklarının velayetleri kurulu düzenlerinin bozulması için babada kalacak.
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Boşanmanın ardından velayetleri babaları Jess Molho'ya verildikten sonra, anne Zeynep Molho'yla çocuklar arasında da kişisel ilişki tesisi sağlanacak.

Boşanmanın ardından velayetleri babaları Jess Molho'ya verildikten sonra, anne Zeynep Molho'yla çocuklar arasında da kişisel ilişki tesisi sağlanacak.

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