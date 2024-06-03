Erkaç Yolaç'ın Hayatını Kaybetmesinden 14 Gün Sonra Biricik Eşi Asuman Yolaç da Vefat Etti!
Erkaç Yolaç'ın Hayatını Kaybetmesinden 14 Gün Sonra Biricik Eşi Asuman Yolaç da Vefat Etti!
Efsane sunucu Erkan Yolaç'ın vefat etmesinden iki hafta sonra aynı aileden bir acı haber daha geldi. Erkan Yolaç'ın 48 yıllık hayat arkadaşı Asuman Tuğberk Yolaç da hayatını kaybetti.
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Bir dönemin unutulmaz yarışması 'Evet - Hayır' ile hafızalarımıza kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs günü hayatını kaybetmişti.
89 yaşında aramızdan ayrılan efsane sunucunun vefatının üzerinden 14 gün geçmişti ki, bir acı haber daha geldi.
Erkan Yolaç'ın 48 yıllık hayat arkadaşı Asuman Tuğberk Yolaç'ın da hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini hüzne boğdu.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç'ın yendiği kanserinin nüksettiği açıklandı.
Asuman Yolaç'ın 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılinacak öğle namazım müteakip defnedileceği ifade edildi.
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Herkese böyle sevip sevilmek nasip olsun.. Işıklar içinde uyuyun 💐💐💐
Tüm kainatıyla sevmek böyle bir şey. Kesinlikle peşinden gittiğini hissettim. Nurlar içinde uyusunlar.
daha önce görmeyenler dikkatli baksın ... GERÇEK AŞK BÖYLE BİİRŞEY :(