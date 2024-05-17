Ünlü Sunucu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti!
Ünlü Sunucu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti!
'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımızda yer edinen, televizyon dünyasının ünlü sunucusu Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti.
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"Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz" sözüyle hafızalarımıza kazınan Erkan Yolaç TRT'nin fenomen yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın efsane sunucusuydu.
Ünlü sunucu 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastane kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.
Bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gören Yolaç'ın tedavi görürken koronavirüse, yakalanması da daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine neden olmuştu.
Uzun süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç'tan acı haber geldi! 89 yaşındaki ünlü sunucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti!
Bizler de ünlü sunucu Erkan Yolaç'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz...
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