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Ünlü Sunucu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti!

Ünlü Sunucu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.05.2024 - 14:24

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımızda yer edinen, televizyon dünyasının ünlü sunucusu Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti.

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"Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz" sözüyle hafızalarımıza kazınan Erkan Yolaç TRT'nin fenomen yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın efsane sunucusuydu.

"Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz" sözüyle hafızalarımıza kazınan Erkan Yolaç TRT'nin fenomen yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın efsane sunucusuydu.

Ünlü sunucu 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastane kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Ünlü sunucu 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastane kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gören Yolaç'ın tedavi görürken koronavirüse, yakalanması da daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine neden olmuştu.

Bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gören Yolaç'ın tedavi görürken koronavirüse, yakalanması da daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine neden olmuştu.

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, 2022 yılında verdiği röportajda 'Geçirdiği COVID-19 ve influenzalardan sonra altta yatan başka rahatsızlık MSA-P denilen bir rahatsızlık ortaya çıktı' açıklamasında bulunmuştu.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç'tan acı haber geldi! 89 yaşındaki ünlü sunucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti!

Uzun süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç'tan acı haber geldi! 89 yaşındaki ünlü sunucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti!

'Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.'

Bizler de ünlü sunucu Erkan Yolaç'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz...

Bizler de ünlü sunucu Erkan Yolaç'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz...

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